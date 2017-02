Realizan honras fúnebres a policía guatemalteco fallecido en un tiroteo

Autoridades y compañeros de un policía que falleció tras recibir un impacto de bala en un enfrentamiento homenajearon hoy al agente, quien hizo el "sacrificio" de dar su vida por el bien de la sociedad y el país.

Así lo dijo el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Rivas, quien dirigió unas palabras a la familia del policía muerto, de 26 años, y pidió a los demás agentes fortalecer y tomar "mucha más fuerza" para cumplir con el compromiso de la seguridad, la tranquilidad y la paz del país.

"Estos criminales que hoy en día nos están atacando tienen que tener la certeza de que los vamos a investigar, los vamos a perseguir y los vamos a llevar a la cárcel, que es el lugar que se merecen", proclamó Rivas, quien dijo que los "escasos recursos" existentes deben estar orientados hacia los agentes, pues son estos los que prestan "su mejor servicio".

"No debemos claudicar, no nos vamos a poner de rodillas ante la criminalidad. Todo esto nos tiene que dar la fuerza para seguir adelante", enfatizó el ministro antes de ofrecer todo su respaldo y apoyo a los miembros de la institución en esta lucha en contra "de esta criminalidad que no tiene principios, que no tiene valores" y que actúa "al margen la ley y en la sombra".

El oficial muerto, Alex Obdulio Mencos López, se encontraba el viernes junto a su compañero herido, Wilder Eliud Guerrero Asencio, en una parada de autobús de la zona 7 de la capital cuando ambos se percataron de que dos presuntos sicarios, que circulaban en una moto, pretendían atentar contra el piloto de un autobús.

Al intentar repeler el ataque, los policías y los supuestos delincuentes se enzarzaron en un tiroteo, en la colonia La Bethania, que se saldó con los dos agentes heridos, un sicario fallecido y otro capturado.

Guerrero, que tenía un disparo en el cráneo, falleció esta madrugada en la sala de cuidados intensivos del hospital general San Juan de Dios, mientras que su compañero se encuentra en estado reservado, pues tiene un tiro en el hombro derecho que le ha perforado un pulmón.

Los dos delincuentes, presuntos pandilleros, fueron identificados por los medios locales como William Alexander Godoy López, de 20 años y fallecido en el lugar de los hechos, y Jason Estuardo Velásquez Paz, de 21 años, quien fue puesto a disposición judicial.

Mencos, de 26 años, era originario de Jutiapa y pertenecía al instituto armado desde hacía dos años y tres meses, un servicio que ha sido reconocido por el presidente del país, Jimmy Morales.

A través de las redes sociales, el mandatario envió su "más sincero pésame" a la familia del agente fallecido, a sus compañeros y la Policía, "que ha dado a la nación verdaderos héroes que dan su vida para salvar la de un pueblo que han juraron servir y defender".

También el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Nery Ramos, alabó durante el velatorio la labor de Mencos y dijo que las balas "cobardes" de los delincuentes no los van a amedrentar para ponerlos "detrás de las rejas".

"Estos delincuentes no nos causan temor, lo que han provocado, es que vayamos con todas las fuerzas y capacidades de la Institución para ponerlos tras las rejas que es donde deben estar", zanjó.

El Gobierno de Guatemala achacó este y otros crímenes en contra de los agentes a una supuesta reestructuración de los grupos criminales, que se han visto asediados por los múltiples golpes que les ha dado la institución.