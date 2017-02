Merkel insta a las autoridades musulmanas denunciar al islam violento

La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió hoy de que "no es el islam la causa del terrorismo, sino una interpretación desviada del islam" y pidió a las autoridades religiosas islámicas marcar esa diferencia y distanciarse del yihadismo.

Merkel realizó estas declaraciones al intervenir en la jornada clave de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), a la que asiste también el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y donde defendió la necesidad de la cooperación "internacional y multilateral" para luchar contra la "amenaza asimétrica" del terrorismo islamista.

"No es el islam la causa del terrorismo, sino una interpretación desviada del islam. Y por eso espero de las autoridades religiosas del islam palabras claras sobre la diferenciación entre islam pacífico y el terrorismo en nombre del islam, eso no lo podemos hacer los no musulmanes como las autoridades islámicas", aseguró.