Palmarés de la 67 edición del Festival de Cine de Berlín, la Berlinale

El jurado internacional de la Berlinale, encabezado por el director holandés Paul Verhoeven, otorgó hoy los premios oficiales de la 67 edición del festival de cine entre las 18 películas incluidas en su sección a competición.

La siguiente es la lista de los galardones oficiales, más los principales entre los que conceden los jurados independientes que siguen el festival:

Oso de Oro a la mejor película: "Teströl és lélekröl" ("On Body and Soul"), de Ildiko Enyedi (Hungría).

Oso de Plata - Gran Premio del Jurado: "Felicité", de Alain Gomis (Francia, Senegal, Bélgica, Alemania)

Oso de Plata - Premio Alfred Bauer: "PokoT", de Agnieszka Holland (Polonia)

Oso de Plata a la dirección: Akis Kaurismäki, por "Toivon tuolla puolen" (The Other Side of Hope) (Finlandia)

Oso de Plata a la mejor actriz: Kim Minhee, por "Bamui Haebyun-Eoseo Honja" ("On the Beach at Night Alone") (Corea)

Oso de Plata al mejor actor: Georg Friedrich, por "Helle Nächte" ("Bright Nights") (Alemania)

Premio a la mejor ópera prima: "Estiu 1993" ("Verano 1993"), de Carla Simón (España)

Oso de Plata al mejor guión: "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio (Chile, España, Alemania, Estados Unidos)

Oso de Plata a la mejor aportación artística: "Ana, mon amour", de Calin Peter Netzer (Rumanía)

Oso de Oro al mejor cortometraje: "Cidade pequena", de Diogo Costa Amarante (Portugal)

Oso de Plata al cortometraje: "Ensueño en la Pradera", de Esteban Arrangoiz Julien (México)

Jurados independientes:

Premio de la Crítica Internacional Fipresci, sección a competición: "Testrol és Lélekrol" ("On Body and Soul"), de Ildiko Enyedi (Hungría)

Premio de la Crítica Internacional Fipresci, sección Panorama: "Pendular", de Julia Murat (Brasil)

Premio Amnistía Internacional: "La libertad del diablo", de Everardo González (México)

Mención Especial del Jurado Ecuménico: "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio (Chile, España, Alemania, EEUU)

Premio Teddy al cine de contenido homosexual: "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio (Chile, España, Alemania, EEUU).

Gran Premio del Jurado de la sección Generation Kplus: "Estiu 1993" ("Verano 1993), de Carla Simón (España), exaequo con "Becoming Who I Was", de Chang-Yong Moon (Corea).