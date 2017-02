La española "Estiu 1993", premio a la mejor ópera prima de la Berlinale

La película española "Estiu 1993", de la directora Carla Simón, ganó hoy el premio a la ópera prima de la Berlinale.

El filme recibió, asimismo, el gran premio especial del jurado en la sección Generation Kplus, destinado al público juvenil, exaequo con la coreana "Becoming Who I Was", de Chang-Yong Moon.

La película de Simón, nacida en Barcelona en 1986, parte de una historia personal, la de una niña que perdió a su madre.

La idea para el filme surgió después de haber rodado un corto de dos niños, hermanos, que se enfrentan a la muerte de su abuela, según explicó la cineasta a Efe, tras la presentación de la cinta en la Berlinale.

El filme cuenta como Frida, de seis años, se ve obligada a dejar la gran ciudad tras la muerte de su madre a causa del sida para ir a vivir con sus tíos al campo, y las dificultades que experimenta para adaptarse a esta nueva situación a pesar de contar con todo el amor y el afecto de su nueva familia.

La sección Generation está destinada a los espectadores más jóvenes y en ella concurrían más de 60 películas de unos 40 países.

Aunque es su primer largometraje en la Berlinale, Simón conocía ya ese festival, pues participó hace dos años en el taller de guión que organiza el Berlinale Talents, espacio dedicado a los talentos emergentes del cine.