Nacho Gª Vega: No podía hacer un disco de mierda por la historia de Nacha Pop

En "Efecto Inmediato", Nacho García Vega se las ve a solas ante el "reto" de hacer justicia a la leyenda de Nacha Pop, después de 30 años sin nuevos temas en el mercado de la mítica banda y, a la vez, haciendo frente a quienes pudieran acusarlo de "profanar" la memoria de su primo, Antonio Vega.

Madrid, 18 feb (EFE).- En "Efecto Inmediato", Nacho García Vega se las ve a solas ante el "reto" de hacer justicia a la leyenda de Nacha Pop, después de 30 años sin nuevos temas en el mercado de la mítica banda y, a la vez, haciendo frente a quienes pudieran acusarlo de "profanar" la memoria de su primo, Antonio Vega.

"No podía hacer una mierda de disco, porque sería terrible para la historia de Nacha Pop, pero no puedes pensar continuamente en la idea de superar un reto. Hay que combinarlo con cierta dosis de frescura y naturalidad para que suene al Nacha Pop del siglo XXI, porque el grupo no debe ser un castillo antiguo que se ve solo en horas de visita", argumenta su autor en una entrevista con Efe.

Orquestándolo todo a su lado se encuentra Tony Carmona, "enorme músico y gran productor" al que conoció el día que acudió a la llamada de Javier Gurruchaga para grabar juntos el desenfadado dueto "Ponte la peluca".

"Aquel día estaba muy triste porque se estaba muriendo mi padre (de hecho, falleció esa noche). A pesar de ello, en dos horas habíamos grabado una pista bestial", rememora el que, tras la disolución de Nacha Pop en 1988, montara la banda Rico.

Junto a la actual alineación del grupo, García Vega firma doce cortes inéditos, algunos de los cuales surgieron en aquella gira que entre 2007 y 2008 devolvió a la formación original a la carretera, incluido el fallecido Carlos Brooking, cuyo bajo suena en uno de los nuevo temas ("Así de claro").

"La intención entonces era que el grupo volviera en todos los sentidos, no hacer 30 conciertos, llevarnos una pasta y salir corriendo. Mientras tocábamos, le presenté a Antonio unas cinco canciones que van en este disco y cuando escuchó 'Hazme el favor', dijo: 'Ese solo de guitarra lleva mi nombre escrito'", recuerda.

Tan claro lo vio que aquel "punteo maravilloso" se grabó y hoy puede escucharse en el nuevo álbum, siendo esta la contribución testimonial del autor de "El sitio de mi recreo", que murió en 2009 a causa de un cáncer de pulmón.

"Había algunas canciones suyas que se quedaron en esbozo y no he querido trabajar con ellas, porque temí que pudiera parecer oportunista", recuerda García Vega, quien anticipa que habrá más discos de Nacha Pop y que esos "bocetos" de su primo se recuperarán "cuando no vaya a suponer una profanación de nada".

En su opinión, "Efecto inmediato" (Altafonte) "mantiene los cimientos del grupo, sus códigos de guitarras y melodías nachapoperos", eso sí, mucho más cerca de la energía de "Vístete" que de la melancolía de "Lucha de gigantes", como demuestra "Quítame este escalofrío".

Apunta García Vega que "no hubo cortapisas" al abordarlo, de ahí que tampoco extrañe escuchar un homenaje a México y "una deuda" con los seguidores de aquel país ("Sal y limón") e, incluso, ritmos celtas ("Por el mismo precio").

"A lo largo de toda nuestra carrera hemos sorprendido y nos hemos sorprendido a nosotros mismos. Por ejemplo, incluimos 'Chica de ayer' en el primer disco, que era muy punki y roncanrolero", justifica, en alusión a aquel seminal "Nacha Pop" (1980).

Sorprende el arranque con "Cerrado por dentro", un corte lleno de distorsión y "ambiente casi claustrofóbico", que es una exhortación a "alguien que ha dado mucho en su vida y que ahora está decidido a mantenerse en el pozo".

Este se conecta narrativa y cronológicamente con el siguiente corte y primer sencillo del álbum, "Tu mejor momento", que es un grito de ánimo amable "para que alguien intente ser incluso mejor que la persona que fue".

"Veo a gente de mi generación, más mujeres que hombres, que parecen pensar que, por el año de nacimiento que figura en el DNI, ya no tienes nada que ofrecer. Eso es un error muy injusto", opina este músico de 55 años.