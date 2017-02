Angelina Jolie estrena su película más personal sobre el genocidio en Camboya

SoleroSiem Reap (Camboya), 18 feb (EFE).- La actriz y directora estadounidense Angelina Jolie estrenó hoy la película "First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers", un film sobre el genocidio del Jemer Rojo en Camboya, el país natal de su hijo mayor, Maddox Chivan Jolie-Pitt.

Siem Reap (Camboya), 18 feb (EFE).- La actriz y directora estadounidense Angelina Jolie estrenó hoy la película "First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers", un film sobre el genocidio del Jemer Rojo en Camboya, el país natal de su hijo mayor, Maddox Chivan Jolie-Pitt.

"Quería comprender por lo que los padres de mi hijo (mayor) pudieron haber pasado y quería conocerle mejor y quería conocer este país mejor y espero haber hecho honor a aquellos que sobrevivieron, y a la historia de mi querida amiga", dijo la directora en una rueda de prensa en Siem Reap, en el noroeste de Camboya.

La película, coproducida por el director camboyano nominado al Óscar Ritthy Panh y distribuida por la plataforma de televisión en internet Netflix, es una adaptación de las memorias de la activista camboyana Loung Ung durante los años que gobernó el Jemer Rojo (1975-1979).

Narra, desde la perspectiva de una niña de cinco años, el horror de la evacuación masiva de Phnom Penh y su lucha por sobrevivir durante aquellos años en los que murió un cuarto de la población de Camboya (cerca de 1,7 millones de personas) a causa del hambre, los trabajos forzados y las ejecuciones.

"Quería contar esta historia a través de los ojos de un niño y recorrer esta historia desde un punto de vista diferente, quería centrarme no solo en la guerra, si no en el amor de las familias y en la juventud del país", manifestó Jolie.

La proyección fue presentada entre los imponentes templos del famoso complejo religioso de Angkor y contó con la presencia de rey Norodom Sihamoni de Camboya y la reina madre Norodom Monineath, en las afueras de Siem Reap.

Cientos de camboyanos acudieron para presenciar la cinta sin invitación ya que varias de las proyecciones programadas en los próximos días en Camboya serán públicas, sin embargo durante el estreno solo se permitió el acceso con invitación.

"Angelina Jolie es una artista muy famosa en el mundo, vino a Camboya a contar toda la historia del Jemer Rojo, yo soy joven y quiero saber lo que pasó durante el Jemer Rojo, estoy muy triste de no poder ver la película", indicó emocionada la camboyana Cheany Nem.

A mediodía, el rey Sihamoni concedió una audiencia real a Jolie quién acudió junto a todos sus hijos incluido Maddox, que fue adoptado en la localidad camboyana de Battambang en 2002.

Maddox estuvo presente durante el rodaje entre noviembre de 2015 y febrero de 2016, según declaró en su día Jolie, para ayudarle a conocer mejor sus orígenes.

"Espero y creo que he educado a mi hijo para que esté muy orgulloso de Camboya, y espero que la gente joven cuando vea la película sepa parte de su historia, pero también vean que este es un país de talento, arte, amor y belleza", manifestó la realizadora estadounidense.

La actriz Sveng Socheata, que interpreta a la madre de Loung Ung en el largometraje, marcó el momento más emotivo de la rueda de prensa cuando agradeció con lágrimas en los ojos a Jolie el haber "llevado esta historia al mundo".

Para Ritthy Panh, que también sobrevivió a los años del Jemer Rojo y ha dirigido varias películas sobre esta temática, para entender la historia es necesario escribirla primero: "si no la escribes no puedes entenderla".

Miles de personas, en su gran mayoría camboyanos, participaron como extras, técnicos y otros trabajos relacionados con la producción en varias localizaciones en el país en una película que Jolie ha definido como "su mejor experiencia" como directora.

"First They Killed My Father" tendrá varias proyecciones abiertas al público en Camboya y Netflix la ofrecerá en el ámbito internacional en septiembre.

El jefe de comunicación de Netflix, Jonathan Friedland, justificó la espera hasta el lanzamiento ya que "los creadores de la película creían firmemente en tener un estreno al que acudiese la gente local, y poder mostrarlo a la gente de Camboya".