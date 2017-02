El bailaor Israel Galván juega a "desestructurar" el flamenco en Londres

El bailaor español Israel Galván juega a "desencajar y desestructurar" el flamenco sobre las tablas del teatro londinense Sadler's Wells, según explicó en una entrevista con Efe durante la decimocuarta edición del Festival de Flamenco de la capital británica.

Londres, 18 feb (EFE).- El bailaor español Israel Galván juega a "desencajar y desestructurar" el flamenco sobre las tablas del teatro londinense Sadler's Wells, según explicó en una entrevista con Efe durante la decimocuarta edición del Festival de Flamenco de la capital británica.

Galván describió su espectáculo FLA.CO.MEN como una "bisagra" que une toda su trayectoria pasada con el futuro, y le permite rejuvenecer y mostrar unos movimientos "más eléctricos" ante el público de Londres, donde se celebra el festival, hasta el 26 de febrero.

El bailaor sevillano, de 44 años, ya actúo en este certamen en 2005 con su espectáculo "La Edad de Oro" y en 2010 con "La Curva" y admitió que, en esta ocasión, buscaba una propuesta diferente.

Lejos de la muerte y la sangre que predominaba en sus anteriores trabajos, Galván manifestó que esta vez hay "mucha alegría", lo que le permite moverse con más "libertad", empleando "el cuerpo y los gestos con un tono más relajado y desenfadado".

"Mi cuerpo y mi mente provocan un baile diferente, sin dar tanta cabida al rictus o al sentido trágico de la vida", reveló.

Sobre la coreografía, el bailaor detalló que en esta ocasión tiene más en cuenta a los artistas con los que comparte escenario, con los que existe una "mayor interacción" y que todo ello es "una pista" de por dónde irán sus próximos proyectos.

El sevillano se deshizo en elogios hacía la capital británica, que considera una "ciudad mágica", donde nota que le "cambia el cuerpo" y que le da "energía".

"Cuando actúo en España siempre escucho murmullos cuando bailo, una expectación que muchas veces me cuestiona, normalmente me miran con la pregunta abierta de si soy o no flamenco", relató.

"Mientras que en Londres, y en el extranjero en general, sí siento que rápidamente me identifican con un bailaor, más o menos convencional, pero bailaor", agregó.

El sevillano opinó que el público extranjero valora más la "versatilidad" y las "diferentes interpretaciones" que puede tener el flamenco, y está convencido de que es un público que cuanto más acude a este arte, "más se expande su universo y quiere más".

"El espectador de flamenco suele evadirse al contemplarlo, se deja llevar, olvida sus problemas y se deja envolver por su fuerza plástica, rítmica y por su sentido milenario, muy enraizado, como si conectara con la tierra y las raíces, algo muy vital, casi medicinal", expresó.

Ganador de numerosos premios -entre ellos el premio Max, el galardón más importante de teatro en España- Galván reconoció que los reconocimientos son "una satisfacción", pero que los disfrutan "muchísimo más" su familia y gente cercana.

El bailaor ganó notoriedad en 1998 con su espectáculo "¡Mira! Los zapatos rojos" y desde entonces se fueron sucediendo éxitos como "La metamorfosis" (2000), "Arena" (2004), "La edad de oro" (2005), "El final de este estado de cosas" (2008) hasta "La curva" (2011) y la trágica "Lo Real" (2012).

Pese a los años de experiencia, Galván confesó que cada vez que hace algo nuevo, su primer crítico es él mismo.

"El que más presión ejerzo soy yo", recalcó, antes de añadir que nunca termina de ver "cerrado del todo" cada espectáculo.

Aunque manifestó que "dar finalmente con la tecla y cerrar el círculo de lo que quiero expresar en cada obra" es su "mejor premio".