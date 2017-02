Bandas de rock de EE.UU. y Francia animan Festival Brutal Fest en Cuba

El Festival Internacional de Rock "Brutal Fest 2017" arranca hoy en la ciudad oriental cubana de Bayamo, que acoge por primera vez la apertura de este evento único en su tipo en la isla con la participación de tres bandas de Francia, una de Estados Unidos y varias locales.

El festival, que se celebra cada dos años, transitará por las provincias orientales de Holguín y Camagüey, la central Santa Clara y La Habana, en occidente, hasta el próximo 26 de febrero, detalló hoy la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Entre las agrupaciones extranjeras invitadas a esta edición del evento rockero figuran la estadounidense The Cryptic y las francesas Wake the Dead, In Other Climes y Colossus of Destiny.

Los músicos participantes cuentan con la colaboración del sello discográfico francés Brutal Beatdown Records y la asociación helvética Vrockal Metal Fest, para la preparación de los conciertos en cada una de las ciudades cubanas que serán sedes.

El sello independiente Brutal Beatdown Records nació en Francia en 2007 impulsado por el amante de las corrientes rockeras David Chapet con el objetivo de romper en el mercado el vacío existente en relación con el metal extremo facturado en Cuba.

Desde 2008, cuando se creó este evento musical, más de 75 bandas extranjeras han actuado con mayores índices de presencia las de países como Francia, Italia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Chile, Hungría y Suiza.

Con los auspicios de instituciones culturales estatales de la isla como la Asociación de Rock y el Instituto de la Música el "Brutal Fest" es uno de los principales eventos de ese género musical que se celebran en Cuba, donde ha crecido en partidarios desde algunos años.