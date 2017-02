Yanquis critican a Betances, quien se queja del equipo

Los Yanquis de Nueva York criticaron fuertemente al lanzador Dellin Betances durante la audiencia de arbitraje, ya que el presidente del equipo, Randy Levine, consideró que la petición de salario del pelotero era exagerada.

Nueva York (EEUU), 18 feb (EFE).- Los Yanquis de Nueva York criticaron fuertemente al lanzador Dellin Betances durante la audiencia de arbitraje, ya que el presidente del equipo, Randy Levine, consideró que la petición de salario del pelotero era exagerada.

El árbitro de la audiencia falló a favor de los Yanquis, otorgando a Betances un salario de tres millones para la temporada 2017, y no los cinco millones que buscaba el jardinero de 28 años de edad.

Betances dijo que aunque durante la audiencia del viernes se sintió "menospreciado" por los Yanquis, decidió dejar a un lado los hechos del viernes e iniciar las negociaciones con una nueva mentalidad.

Pero luego de que Levine lo calificó como "víctima" de su agente, Betances indicó que el equipo dijo "lo mucho que me quiere y cambié mi forma de pensar, pero después me llevaron a una habitación y ahí me trataron mal durante una hora y media. Yo creo que eso es una actitud injusta".

Betances dijo que ahora tendrá que pensar si estará disponible para lanzar muchos episodios y aseguró que hará lo posible por ayudar al equipo "a pesar de la forma en que me criticaron".