Ortega: "Hasta que no baje de 7.45 no paro"

Orlando Ortega, actual subcampeón olímpico de 110 m vallas, se manifestó dispuesto a batir por tercera vez este año el récord de España de 60 con obstáculos -"hasta que no baje de 7.45 no paro, dijo-, después de haber ganado su primer título nacional en pista cubierta pese a correr dos veces la final.

"No oí el disparo que anulaba la carrera (por salida falsa de Javier Colomo) y fui con todo. He corrido 120 metros, pero estoy feliz. Sabía cual era el objetivo y también salí con todo en la segunda carrera", comentó el habanero, que rompió este sábado la racha de cinco títulos consecutivos de Jackson Quiñónez con un registro de 7.61.

No quiere pensar, de momento, en los Europeos en pista cubierta de Belgrado, del 3 al 5 de marzo. "Ahora sólo pienso en el mitin de Madrid (viernes, 24). Estoy tranquilo, trabajando fuerte. En el Europeo el objetivo será, como siempre, la final. Y Hasta que no baje de 7.45 no paro", anticipó Ortega, que tiene el récord actual en 7.48.