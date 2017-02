Zidane: "Bale es un jugador especial, distinto a los demás"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, celebró el regreso con gol del galés Gareth Bale ante el Espanyol, tras 88 días de baja por lesión, y aseguró que "es un jugador especial, distinto a los demás".

"Estamos contentos de su vuelta y de volver a ver a Gareth con nosotros. Después de tres meses era importante estar y volver a sentirse jugador. Marcando, aún más contento", valoró en rueda de prensa.

"Gareth es Gareth y solo tenemos a uno, pero tenemos otros jugadores que lo están haciendo bien también. Él es un jugador especial, distinto a los demás, pero cada uno aporta su granito de arena", añadió.

Antes de que reapareciese Bale en la segunda parte, Zidane dialogó brevemente con él en banda y desveló el mensaje. "Tenía ganas de estar con nosotros en el campo, sentirse jugador. Le he dicho que disfrutara, nada más. No había que decir más. La posición la hablamos en un segundo y la palabra era disfrutar".

Zidane destacó la importancia el gol de Álvaro Morata así como las rotaciones que realizó con minutos para jugadores que no participaron ante el Nápoles en Liga de Campeones.

"Contento porque significa que están todos enchufados y metidos en lo que hacemos. Es más difícil con jugadores que juegan menos pero no se nota. Están preparados cuando les necesita el equipo y es bueno para el Real Madrid", aseguró.

Y restó importancia a la falta de gol de Cristiano Ronaldo y a sus gestos de ansiedad. "Los que le conocemos es de esta manera porque marca siempre y cada vez que no lo hace podemos notar ansiedad, pero no lo veo ansioso. Está bien y contento. Ha hecho un partido igual que ante el Nápoles, ha corrido muchísimo para los demás. No estoy preocupado porque se que en el momento clave va a marcar la diferencia".

Por último, tras afirmar Isco Alarcón que decidirá su futuro a final de temporada, Zidane incidió en el mensaje de felicidad del malagueño y destacó su buen partido ante el Espanyol.

"Isco está feliz, le veo contento y metido en todo lo que hace. Hoy ha hecho un gran partido, ha dado dos pases de gol. Yo miro solo lo que tenemos ahora con los jugadores que tengo", zanjó.