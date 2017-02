Quique: "Si en el Bernabéu no lo haces bien, sales dolorido"

Quique Sánchez Flores, técnico del Espanyol, destacó el esfuerzo de sus jugadores pese a la derrota ante el Real Madrid (2-0), aunque lamentó la falta de prestaciones ofensivas, y defendió que "si en el Bernabéu no lo haces bien, sales dolorido".

"Estamos jugando ante equipos muy buenos, somos de otro nivel al Real Madrid. Esas cosas, salvo que hagas un partido perfecto y el rival peor, son distancias que no son salvables. Teníamos jugadores que no habían competido en los últimos años aquí. Hoy hemos competido y hemos reducido el número de goles", dijo.

"Nos queda la pena de no desdoblarnos en ataque, pero si en el Bernabéu no lo haces bien sales dolorido y afectados para los siguientes partidos", añadió.

En zona de nadie en la clasificación, Quique destacó "la motivación" como valor "fundamental para competir" hasta el final de temporada, sin dejar de mirar arriba con ambición. "Hay cosas que mejorar. Aunque nuestro objetivo no fuera Europa no está tan lejos y no vamos a dejar de mirar algo cercano".

En su análisis del partido, destacó el técnico del Espanyol el orden defensivo de su equipo y lamentó el poco balance ofensivo que dejaron en el Santiago Bernabéu, con un solo disparo a portería rival.

"Respetamos mucho al Real Madrid, sabemos el potencial que tiene y como nos vacunó los últimos años que vinimos. La diferencia ha existido pero con 1-0, haciendo esfuerzos defensivos, estábamos cerca y pudimos marcar en cualquier momento", analizó.

"Encajamos un segundo gol corriendo hacia atrás como no queríamos, pero defendimos muy bien, redujimos al rival pero nos quedó lejos atacar bien. Si hubiésemos sido capaces de desdoblar el esfuerzo defensivo en un ataque dañino era la única forma de sacar algo positivo", añadió.

No puso en duda la entrega de sus jugadores pero reconoció que faltó calma con la posesión del balón y precisión en los pases.

"Nos faltó fluidez en ataque y capacidad de conectarnos. Los jugadores quieren hacer todo bien, se esfuerzan muchísimo pero hay un rival y una capacidad asociativa que nosotros no hemos tenido. Tuvimos organización defensiva que nos condicionó en la transición en ataque. No conectamos y no ganamos metros. Nos quedamos lejos del resultado", apuntó.