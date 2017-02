Bloguero ruso sale a la superficie tras pasar 24 horas en un ataúd

"¡Estoy bien!", gritó Gabar, un bloguero ruso cuando sus compañeros retiraban con la ayuda de palas los últimos trozos de tierra que cubrían el ataúd, labor que se vio dificultada por la nieve y el intenso frío reinante.

"Esto no se puede comparar con nada que he hecho antes. De nuevo, insisto en que no se debe repetir este experimento, sea con preparación o sin ella", comentó.

El bloguero, que quería poner a prueba su aguante físico y psicológico, apareció en la retransmisión en directo en el ataúd ataviado con un "anorak", un saco de cuello largo y un gorro, y con un teléfono móvil en la mano.

Durante las 24 horas de enterramiento, además de comunicarse con otros blogueros y usuarios de la red, conversó con periodistas, médicos y psicólogos.

"Los ataúdes habituales no me servían, ya que no están fabricados para respirar dentro", explicó Gabar antes de confeccionar la caja de dos metros de largo y sesenta centímetros de ancho en la que se acomodó.