El mensaje de "House of Cards" a la senadora Valencia

Curiosidad ha generado entre los seguidores de la serie de Netflix House of Cards la aparición de un trino en español, emitido desde la cuenta oficial de la serie basada en las tramas de poder y medios, que mencionó directamente a la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.



El mensaje causa intriga no solamente por ser el primer mensaje emitido por dicha cuenta empleando el idioma castellano, sino también por el contenido del mensaje, en momentos en que ha comenzado a circular el rumor de que la senadora podría hacer parte de la lista de precandidatos presidenciales de dicha colectividad. Listado en el que también figuran Iván Duque, Oscar Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo.



Paloma Valencia es una de las más visibles parlamentarias del Centro Democrático, reconocida por su carácter explosivo y su cercanía con el ex presidente Álvaro Uribe.



En el mensaje presentado por House of Cards, se puede ver un gif del protagonista de la serie Spacey, encarnado por el actor Frank Underwood con el texto "Tener tanta atención puede ser abrumador @PalomaValenciaL, pero recuerda que solo hay una regla: Cazar o ser cazado".

Hasta el momento no se ha presentado un nuevo twitt que aclare la intensión de quienes manejan la cuenta de la serie, así como tampoco se ha manifestado la senadora, quien por estos días se encuentra en periodo de licencia de maternidad.