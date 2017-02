"Quieren perjudicar mi influencia": la controversial respuesta de la estrella de YouTube PewDiePie luego de ser acusado de antisemitismo

EPA

PewDiePie tuvo ingresos por unos US$15 millones en 2016. El joven tiene más de 53 millones de seguidores en YouTube.

Para PewDiePie, las acusaciones de antisemitismo que lo llevaron a la cancelación de su contrato con Disney son simplemente un "ataque" malintencionado de los medios debido a su gran popularidad.

Con más de 53 millones de seguidores en YouTube , el joven sueco se defendió en un nuevo video en el que acusa a algunos medios de tener "miedo" a la influencia que tienen los "youtubers" con el público.

"Es un ataque de los medios para tratar de desacreditarme, para tratar de perjudicar mi influencia y dañar mi crecimiento económico", dijo Felix Kjellberg, el nombre real de PewDiePie .

La controversia inició luego de que el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un reportaje en el que mostró cómo nueve videos de PewDiePie contenían referencias antisemitas y nazis.

Luego otros medios como The New York Times dedicaron artículos a este presunto antisemitismo.

Una de las "bromas" más polémicas fue la de un video en el que dos jóvenes pagados por Kjellberg muestran un cartel que dice "Muerte a todos los judíos".

Eso provocó que los ejecutivos de Disney cancelaran su acuerdo con el joven que acumula más de 14.700 millones de visitas a sus videos de YouTube.

"Esto es absurdo, ¿cómo esto es una noticia? Esto es absurdo", dijo sobre el reportaje de The Wall Street Journal , diario al que le dedicó un seña con su dedo medio.

YouTube/PewDiePie

"Llevé las cosas demasiado lejos"

El youtuber dijo que respeta los puntos de vista que no coinciden con su humor, pero dijo que eso no da derecho a generar odio en su contra, pues aseguró que sus producciones no tienen mala intención.

"Reconozco que llevé las cosas muy lejos , algo que definitivamente tendré en mente a partir de ahora, pero la reacción no ha sido más que una locura", explicó en su nuevo video.

Pero defendió su punto de vista: " Hay un punto en que los medios toman eso fuera de contexto . Lo toman y lo ponen fuera de contexto para usarlo contra mí y para retratarme como un nazi".

Getty Images

La transmisión de Scare PewDiePie 2, la nueva serie de Kjellberg, fue cancelada luego de su escándalo.

Sobre el video con el mensaje "Muerte a todos los judíos", Kjellberg explicó que solo trataba de mostrar cómo las páginas de crowdsourcing -donde se hace una convocatoria para que alguien realice una tarea- son "estúpidas".

"Mis intenciones eran mostrar lo estúpido que es este sitio web. Y lo que la gente puede hacer por US$5", explicó el joven sueco.

Además de que Kjellberg perdió su contrato con Disney, YouTube anunció que había cancelado el lanzamiento de la nueva serie llamada Scare PewDiePie 2.