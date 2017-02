El cambio de tono en el discurso de Humberto de La Calle

Aunque no ha definido si será o no candidato es un hecho que Humberto de la Calle jugará un papel protagónico en la contienda electoral que se avecina o que se vino encima cuando todavía falta más de un año para elegir congreso y presidente.

El jefe de la delegación del gobierno que logró la firma de la paz con las Farc dedicó duras frases a diferentes sectores que entre líneas envían el mensaje de que no se quedará callado durante los próximos meses.

A los colombianos

“El día que firmamos el cese el fuego bilateral, el fin de la guerra, en la noche murió un cantante mexicano muy importante, (Juan Gabriel) al otro día eso opaco el hecho histórico y clave para Colombia, de manera que no son los medios, somos nosotros que no entendemos lo que se logró”.

Al Uribismo

“Un líder político dijo que si su grupo ganaba en 2018 echarían atrás los acuerdos en lo esencial, eso es una tragedia, eso es un descalabro… Hay un delito internacional con nombre de bolero, se llama perfidia, desarmar a la guerrilla y luego traicionarla, eso no debe ocurrir en Colombia”.

A los partidos

“Cada vez que tenemos un problema hacemos una ley y eso no debe ser así, tenemos leyes para todo, pero lo que no tenemos es cultura política que permita tomar decisiones adecuadas. Veo un derrumbe de la estantería… los partidos y el congreso arruinados pero eso no es un dato nuevo”.

Al populismo

“Este nuevo populismo de derecha, nostálgico del autoritarismo… Esa es una senda muy peligrosa que pone en riesgo los valores esenciales de la constitución y el populismo de izquierda basado en las insatisfacciones y haciendo demagogia para llevar un lenguaje de esa naturaleza para 2018”.

A la justicia

“La mayor crisis es la de la justicia, su ausencia, la dificultad de acceso, la desconfianza en las decisiones y queremos hacer reformas pero eso es insuficiente, el tema es más de fondo se necesita acceso a la justicia… Pensamos que las cortes ayudarían a dar equilibrio pero resulta que las manzanas podridas terminaron afectado a las buenas… Las cortes están una pendiente de desprestigio y de desconfianza… Hay una corrupción aterradora, y es un derivado del sistema político y si no lo corregimos no lo vamos a poder controlar”.

A los medios

No tengo queja del cubrimiento de los medios al proceso de paz… Más preocupa el panorama general, veo los noticieros muy fatigantes, crimen, crimen, crimen, farándula, farándula… No se puede pretender que sea una cátedra universitaria pero uno a veces termina enfermo y abrumado luego de ver las noticias.

Al Gobierno

“El mecanismo no es para agrandar los poderes del presidente, es para implementar los acuerdos … Ese instrumento tiene que ser usado con mucho cuidado, hay unas ideas sueltas de reforma política, lo que yo recomendaría es que no podemos usar desbordadamente ese mecanismo, tenemos que ser estrictamente rigurosos en utilizarlo exclusivamente para aquello que se deriva de los acordado en La Habana porque si hay una tentación de usarlo para lo que sea termina perdiendo su propósito que es la implementación del acuerdo”.