Reforma al sistema de reclutamiento de las Fuerzas Armadas: ¿cuáles son los datos más importantes?

Si el Congreso aprueba esta reforma estructural al sistema de reclutamiento de las Fuerzas Armadas, se van a materializar muchos cambios en el tema de salarios, tiempo mínimo del servicio militar y costos de las libretas.

Según el general comandante del Ejército Nacional, Alberto José Mejía, en el país existen alrededor de un millón cuatrocientos mil remisos, ciudadanos que no han solucionado su situación militar.

La idea de esta iniciativa es unificar la categoría del soldado que ingresa por primera vez a las fuerzas. Es decir, eliminar la clase de soldado bachiller y soldado regular para establecer un solo tipo de soldado.

Además, los costos de las libretas militares van a reducirse considerablemente. Los estratos más bajos no tendrán que pagar para recibir este documento y aquellos que llevan mucho tiempo de deuda, no pagarán más de 14 millones de pesos. Según el general, no podrá existir libreta alguna por encima de ese valor.

En ese sentido alto mando del Ejército le aseguró a Caracol Radio que estos cambios buscan hacer más fuerte al Ejército para que en el futuro todas las personas que ingresen a las fuerzas lo hagan de manera voluntaria, sin tener que ser reclutadas. “El pie de fuerza está dado por una planta que nos da el Gobierno Nacional. En este caso los soldados regulares son aproximadamente 120.000 hombres. Yo creo que con unos soldados más motivados, mejor pago, con un mejor apoyo del Sena, con unas mejores posibilidades para convertirse en soldados profesionales, hacemos que el servicio militar sea más atractivo para cumplir nuestro sueño en el Ejército del futuro de que la fuerza sea completamente voluntaria y se acabe la libreta militar”.

Mejía señaló finalmente que el servicio militar regular se va a reducir de 24 a 18 meses. Los dos últimos serán utilizados para hacer pedagogía a los soldados sobre su regreso a la vida civil.