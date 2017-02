Monge señala hipocresía en preocupación de políticos por migrantes en EE.UU.

El escritor Emiliano Monge dijo a Efe que "hay una hipocresía enorme en los políticos mexicanos" que dicen estar preocupados por los migrantes que están en EE.UU., cuando no tuvieron en cuenta sus derechos antes de que salieran del país.

"Los mexicanos somos muy buenos para exigir derechos para el migrante mexicano cuando ya está en EE.UU., no somos buenos para haber pensado que esa gente merecía derechos antes de irse de México", afirmó el autor (Ciudad de México, 1978) en una entrevista con motivo de su nueva novela, "La superficie más honda".

Desde que llegó a la Casa Blanca el republicano Donald Trump, quien prometió expulsar a miles de migrantes indocumentados, el Gobierno mexicano ha anunciado que destinará más fondos a los consulados en EE.UU. y que reforzará la protección a los connacionales que viven en el vecino del norte.

"Cuando los teníamos junto no importaba, ahora que están lejos, ahora que son otro, ya entonces podemos defenderlos", reflexionó Monge.

El autor destacó que en México tampoco se mira hacia los migrantes llegados de Centroamérica, quienes cada año recorren el país rumbo a EE.UU. huyendo de la pobreza o la violencia.

Por ello, aseguró, estamos en una sociedad "hipermétrope": "Somos capaces de ver la realidad a 7.000 kilómetros a través de la pantalla, pero no a la persona que tenemos junto a nosotros y de otorgarle derechos".

Dijo que ni siquiera llegó a plantearse si participar o no en la multitudinaria marcha que se desarrolló el pasado 12 de febrero en la capital mexicana -entre otras ciudades- por la unidad del país y para pedirle a Trump que respete a México.

"No estoy dispuesto a marchar junto a la gente contra la que he marchado toda la vida", señaló Monge, quien añadió que, además, "era una marcha contra el muro de Trump y había una valla que dividía a los marchantes VIP y los marchantes no VIP", lo que ya de por sí representó una contradicción.

El peligro que representa el magnate es "terrible", pero "no tenemos nada construido lo suficiente sólido para anteponernos a eso", aseveró.