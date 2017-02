Zuckerberg a la BBC: "Sabemos que hay información falsa y contenido engañoso en Facebook"

Getty Images

Zuckerberg fundó Facebook en el año 2004.

Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, expresó profunda preocupación de que las tendencias mundiales se estén volteando a la globalización.

En una entrevista con la BBC, dijo que las noticias falsas, las visiones polarizadas y los filtros especializados en las redes sociales estaban afectando el "entendimiento común".

El empresario señaló que la gente había sido dejada atrás por el crecimiento global , lo que ha provocado demandas de "retirarse" del "mundo conectado".

En un llamado a la acción, dijo que las personas no pueden "sentarse y estar preocupadas", sino actuar para construir "infraestructuras sociales".

" Cuando empecé Facebook, la misión de conectar el mundo no era controvertida ", recordó.

"Era como si fuera una suposición por defecto; cada año el mundo se conectaba más y esa parecía ser la dirección en la que iban las cosas.

"Ahora esa visión se está volviendo cada vez más controvertida".

Perdiendo esperanza

"Hay personas alrededor del mundo que sienten que se quedaron detrás de la globalización y de los rápidos cambios que han ocurrido, y el resultado ha sido la aparición de movimientos que buscan renunciar o abandonar algún tipo de conexión global", dijo

La entrevista con el multimillonario llega tras la publicación de una carta de 5.500 palabras que escribió sobre el futuro de Facebook y de la economía mundial.

Zuckerberg publicó este jueves una carta en la que habla sobre el futuro de Facebook y de la economía mundial.

En ella, Zuckerberg cita al expresidente estadounidense Abraham Lincoln, quien habló de actuar "en concertación" y menciona las "necesidades espirituales", el compromiso cívico, además de señalar que mucha gente ha "perdido la esperanza en el futuro".

"Por un par de décadas, puede ser más, la gente ha vendido mucho la idea de que mientras el mundo se una, todo será mejor", dijo.

"Creo que la realidad es que en el largo plazo eso será cierto, y que hay piezas de infraestructura que podemos construir para asegurarnos de que la comunidad global funcione para todos.

"Pero también creo que la idea de globalización no tomó en cuenta algunos de los retos que crearía para la gente , y considero que parte de lo que vemos ahora es una reacción a eso.

"Si la gente se está preguntando si lo que debe hacer la humanidad es unirse o no, creo que la respuesta es claramente un sí.

"Pero debemos asegurarnos de que la comunidad global funcione para todos. No es algo que vaya a ocurrir automáticamente", agregó.

"Todas estas instituciones, ya sean gobiernos, compañías u organizaciones sin fines de lucro, necesitan aportar para construir una infraestructura que empodere a la gente y cree oportunidades para todos, no solo para algunos.

"Si estás decepcionado o preocupado por el rumbo que han tomado las cosas, espero que no te quedes sentado , sino que sientas la urgencia de construir la infraestructura a largo plazo que necesita levantarse".

Retos globales

Zuckerberg no asistió a la mesa redonda con líderes tecnológicos organizada por el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump.

Sobre si creía que el presidente concordaba con que la visión de "unir a la gente" y "conectar al mundo" llevaría a un mayor progreso, respondió con cautela.

"No hablaré de eso directamente", dijo. "Puedes hablar con él, puedes mirar lo que ha dicho para obtener un sentido de lo que piensa sobre ese tema.

El presidente Trump se reunió con varios líderes tecnológicos en diciembre del año pasado, pero Mark Zuckerberg no asistió.

"Lo que sí diré es que muchas personas mirarán esto a través de la lente de uno o dos eventos, y realmente creo que esta es una tendencia más amplia.

"He discutido sobre esto desde hace mucho tiempo, desde antes de las recientes elecciones y en Europa, Asia y Estados Unidos", explicó.

" Muchas de las grandes oportunidades de la actualidad vendrán de unir a la gente, ya sea para repartir prosperidad o libertad, o acelerar el desarrollo científico o promover la paz y la comprensión ".

Añadió: " Muchos de los retos que enfrentamos hoy en día son enteramente globales , como luchar contra el cambio climático o derrotar al terrorismo, o acabar con pandemias, o cuando una guerra civil en un país provoca una crisis de refugiados en diferentes continentes".

¿Ambiciones políticas?

¿Le gustaría conocer al presidente Trump?

"No me gustaría estar en el centro de esto. No tengo mucho que decir sobre eso. De alguna forma distrae de lo que realmente estamos tratando de hacer aquí", respondió.

Zuckerberg mantuvo una buena relación con el expresidente estadounidense Barack Obama.

Ha habido especulación de que Zuckerberg estaría contemplando una carrera política, e incluso circuló el rumor de que se lanzaría a la presidencia de Estados Unidos en 2020, algo que ha negado categóricamente.

Aunque el tono político del manifiesto que escribió hará poco para frenar la especulación acerca de dónde se ve a largo plazo.

"No estoy haciendo eso ahora, no es el plan" , responde a la pregunta de si se ve como político. "Lo que realmente me importa es conectar al mundo".

Noticias falsas

Facebook ha sido criticado por no tomar suficientes acciones para enfrentarse a las "noticias falsas" —historias no verdaderas que decían, por ejemplo, que el papa Francisco apoyó a Donald Trump— que han aparecido de manera prominente en los "muros" de la red social.

En Alemania, hubo controversia luego de que una parlamentaria apareciera citada en una publicación de Facebook defendiendo a un solicitante de asilo afgano que había violado y asesinado a un estudiante alemán.

La diputada Renate Kuenast nunca había dicho lo que una organización de extrema derecha le estaba atribuyendo.

Kuenast señaló que le costaba aceptar que "Zuckerberg gana miles de millones de dólares, alardea de sus donaciones caritativas y al mismo tiempo permite que Facebook se convierta en una herramienta para los extremistas".

La diputada alemana Renate Kuenast criticó a Zuckerberg tras haber sido el centro de una noticia falsa que se difundió en Facebook.

Zuckerberg dijo que entendía la importancia de abordar el tema de las noticias falsas.

"La precisión de la información es muy importante", expresó en la carta publicada este jueves.

" Sabemos que hay información falsa e incluso contenido engañoso en Facebook.

"Hemos progresado en combatir esto de la misma forma que lo hacemos con el spam , pero tenemos todavía trabajo por hacer.

"Estamos procediendo con cuidado porque no siempre hay una línea clara entre la mentira , la sátira y la opinión ".

Pero Zuckerberg añadió: "En una sociedad libre, es importante que la gente tenga el poder de compartir su opinión, así otros piensen que están equivocados".

"Nuestro enfoque se centrará menos en prohibir la desinformación y más en la aparición de perspectivas adicionales e información, incluidos verificadores de hechos comprobables que disputen la exactitud de un tema ".

El empresario suele viajar a diferentes países del mundo para dar charlas y conocer mandatarios. El año pasado estuvo en Perú.

Zuckerberg dijo que la "polarización y el sensacionalismo" también socavaban el "entendimiento común".

Y admitió que las redes sociales, en las que se vierten a menudo mensajes agresivos y cortos, han sido parte del problema.

" Se pueden simplificar temas complejos e importantes y esto puede llevarnos a tener opiniones reducidas de ellos ", acotó Zuckerberg.

"Y creo que es nuestra responsabilidad ampliar los buenos efectos y mitigar los negativos para poder crear una comunidad que tenga un entendimiento común.

"Hay mucha investigación que muestra que tenemos el mejor discurso cuando nos conectamos como personas en lugar de solamente con opiniones".

"Dar un ejemplo"

Algunos pueden argumentar que nadie votó por Mark Zuckerberg y otros pueden cuestionar su derecho a esbozar, o intentar poner en práctica, una visión del mundo.

¿Y qué pasa con las controversias sobre los impuestos pagados, o la privacidad, o las amplias ganancias de Facebook , en una era en la que la inequidad es percibida por algunos como uno de los fracasos de la globalización?

Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan tienen una fundación a la que destinan el 99% de las acciones en Facebook del empresario.

"Hay muchas áreas que sé que debemos mejorar y aprecio las críticas y la retroalimentación, y espero que podamos continuar haciéndolo mejor", dijo Zuckerberg, y señaló que dona el 99% de sus acciones en Facebook —valoradas en US$45.000 millones— a la fundación que encabeza junto a su esposa, Priscilla Chan.

"Ser un buen ciudadano corporativo es muy importante", agregó. "Operamos en muchos países alrededor del mundo".

"Necesitamos ayudar a construir esas comunidades y eso es lo que intento hacer en mi filantropía personal, al dar el ejemplo para que otros emprendedores del futuro devuelvan a la comunidad y al mundo".

"Me importa mucho esto y es un trabajo todavía incompleto".