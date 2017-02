Drew Barrymore tuvo un incidente en la grabación de una serie de Netflix

La actriz estadounidense Drew Barrymore está interpretando a un zombie en la serie de Netflix Santa Clarita Diet, en una de las escenas en donde debía saltar sobre la espalda de otro actor para matarlo, la actriz cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra el piso.

El creador de la serie, Victor Fresco mencionó al portal US Weekly que “El actor era un tipo ancho y la actriz no logró sujetarse muy bien”, el actor ayudó a que el golpe no fuera tan fuerte pues Fresco también contó que “Luego él (actor) la sujeto de las piernas y la deslizó por debajo de ellas”.

Inmediatamente que sucedió esto los paramédicos la auxiliaron y la trasladaron al hospital más cercano al set de grabación en California, la actriz duro dos días interna. Pero no fue tan grave, pues la actriz volvió al set a la semana siguiente.

Drew Barrymore es una actriz y productora estadounidense, saltó a la fama gracias al papel infantil que protagonizó en la película ‘E.T, el extraterrestre’ en 1982, luego actuó en ‘Batman por siempre’ en 1995, ‘Los ángeles de Charlie' en el 2000 por los que ganó parios reconocimientos mundiales.