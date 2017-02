Sara Uribe responde a la segunda oportunidad que le pidió Freddy Guarín

La historia entre la ex protagonista de Novela Sara Uribe y el futbolista colombiano no termina, pues al parecer Guarín quiere volver a intentarlo con Uribe.

La revista TVyNovelas comentó en su última edición, que el futbolista volvió a buscar a Sara, con quien ya había tenido un corto romance pero un gran problema por la antigua relación, de ese momento, de Guarín.

Pero la modelo paisa no respondió a esto con una publicación en su Instagram en el que dejó claro que el futbolista no es el hombre de sus sueños “El día que Dios me ponga de nuevo al lado de alguien, para ver las estrellas juntos y tomarnos de la mano, quiero que sea para soñar, para crecer, para apoyarnos en los sueños, para cocinar, para dormir arrunchados, para que crea en mí, en mis jornadas laborales, para sentirme orgullosa de quien será mi compañero en la vida, para que mi familia y la de él sean una sola, para que VILLA SARITA no sea un sueño sino una realidad. ¡Espero que con esto aclaren dudas de lo que anda rondando por ahí en los portales y revistas!”