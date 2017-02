Mexicano Rodrigo Prieto dice que migrantes deben mostrar su valía en EEUU

El mexicano Rodrigo Prieto, nominado al Óscar en la categoría de mejor fotografía por "Silence", destacó hoy que los migrantes deben demostrar su valía en Estados Unidos ante la complicada situación que afrontan por la nueva política migratoria de ese país.

"Como migrante, también mexicano, en Estados Unidos, lo que pienso es que lo que tenemos que seguir haciendo es trabajando duro, demostrando que somos muy valiosos para la cultura y la economía de Estados Unidos", dijo a Efe Prieto, de 52 años.

Antes del estreno de "Silence", del director Martin Scorsese, en las salas mexicanas, señaló que la situación de los migrantes en Estados Unidos es "complicada" por la política migratoria del presidente Donald Trump.

Hijo de padre mexicano y madre estadounidense, Prieto comentó que por estar concentrado en la promoción de la película en México no ha seguido la protesta del "Día sin migrantes" en EE.UU., aunque "sí he sabido que hay temas fuertes".

El fotógrafo calificó a "Silence" de "muy profunda y relevante" porque en ella se abordan temas actuales como son la tolerancia y la intolerancia religiosas.

"La intolerancia religiosa es un tema muy importante en el mundo, el terrorismo causado por la intolerancia religiosa es importante" comentó Prieto, dos veces nominado al Óscar por mejor fotografía, en 2005 por "Brokeback Mountain" y ahora con "Silence".

Recordó como "emocionante y especial" el momento en que se enteró de su más reciente nominación al Óscar, ya que la noticia le fue dada por su propia esposa Mónica Chapa.

"Estaba llegando a Taiwán y recibí un texto de mi esposa que me avisó; fue ocho horas después de que se anunciaron las nominaciones. Entonces fue muy especial volver al lugar donde se hizo la película, enterarme ahí y que además fuera mi esposa la que me avisara", comentó.

Prieto competirá por el Óscar por mejor fotografía con Bradford Young ("Arrival"), Linus Sandgren ("La La Land"), Grieg Fraser ("Lion") y James Laxton ("Moonlight").

Describió a Scorsese como "un gran director y un cineasta muy generoso que comparte el tema creativo con el equipo", y calificó de maravilloso haber trabajado a su lado.

"Maravilloso, es un tipazo, es un hombre muy generoso y he llegado a estimarlo", dijo Prieto, quien expresó respeto por todos los directores con los que ha trabajado. "Hay muchos que quiero bien", enfatizó.

Rodrigo Prieto comenzó su carrera con comerciales de televisión y en 1991 trabajó en la película mexicana "Solo con tu pareja", del cineasta Alfonso Cuarón y con la fotografía de Emmanuel Lubezki, ganador tres veces del Óscar a la mejor fotografía por "Gravedad" (2013), "Birdman" (2014) y "El Renacido" (2016).

Si ganara sería el cuarto Óscar a la mejor fotografía que viajaría a México tras el "triplete" de Lubezki.

Prieto ha puesto su arte al servicio de directores tan reconocidos como Scorsese ("The Wolf of Wall Street", 2013), Ben Affleck ("Argo", 2012), Oliver Stone ("Wall Street: Money Never Sleeps", 2010), el español Pedro Almodóvar ("Los abrazos rotos", 2009) y el mexicano Alejandro González Iñárritu ("Amores Perros", 2000), entre otros.