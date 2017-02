Productora de "Laberinto del fauno" y "El orfanato" dictará taller en Panamá

La española Elena Manrique, productora de películas taquilleras como "El laberinto del fauno" o "El orfanato", impartirá un taller sobre producción el próximo mes de abril durante el VI Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF 2017), informaron hoy sus organizadores.

Manrique, que también estuvo al frente de "Celda 211" y "La vida de Adéle", se centrará durante el curso en la faceta creativa y financiera del productor, así como en las dificultades que tienen que afrontar los cineastas independientes cuando compiten con las grandes producciones de Hollywood, explicó la fuente.

El IFF 2017 se celebrará en la capital panameña del 30 de marzo al 5 de abril y será inaugurado por la película "La jota", del español Carlos Saura.

Durante esta edición, se proyectarán una veintena de títulos, entre los que se encuentran "Un día perfecto" (2015), del realizador español Fernando León de Aranoa, y el documental nominado a los Premios Óscar de este año "I am not your negro" (2016), dirigida por el activista haitiano Raoul Peck.ACAN