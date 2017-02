Macri asegura que su Gobierno consiguió poner la inflación "bajo control"

El presidente argentino, Mauricio Macri, afirmó hoy en un acto oficial que su Gobierno consiguió poner la inflación bajo control tras más de un año en la Casa Rosada y pronóstico que el índice de precios será menor al 10 % en 2019, "como lo es en la mayoría de países del mundo", opinó.

Durante una visita a un centro de jubilados y pensionados de la provincia central de San Luis, Macri se mostró optimista sobre los últimos datos de precios en el país, que, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ascendieron un 1,3 % en enero con respecto del mes anterior.

Además, según el denominado "IPC Congreso" que elabora la oposición en la cámara Baja con base en datos de consultoras privadas, la inflación interanual el mes pasado fue del 37,7 %.

Sin embargo, el mandatario señaló que la inflación se fue desacelerando en los últimos meses, en una tendencia a la baja que se mantendrá durante los próximos años, tal y como previó.

Para Macri, hasta ahora los jubilados y los trabajadores argentinos veían cómo subían las pensiones y los salarios, pero luego les alcanzaba la inflación, algo que calificó como una "estafa" que fue promovida por el Gobierno anterior y que a partir de ahora se va a "terminar".

"Tenemos que cuidar el salario y las jubilaciones, por eso estamos combatiendo la inflación", insistió el mandatario, que aseguró además que durante el año pasado consiguió terminar "con una estafa de más de 50 años" a los jubilados.

Macri se refirió así al Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, aprobado en el Congreso el pasado septiembre a propuesta del Ejecutivo con el fin de reajustar las jubilaciones para unos 2,5 millones de personas que percibían una pensión menor a la que les correspondía.

Hasta la implementación de la ley, miles de jubilados reclamaban en los tribunales una compensación por el poder adquisitivo perdido desde la crisis del 2001, ya que, según denunciaban, las pensiones subieron muy por debajo de los disparados índices de inflación de aquellos años.

Según precisó Macri, ya se actualizaron las pensiones para un millón de jubilados y a lo largo de 2017 la ley alcanzará a una cantidad similar de personas.

"Lo estamos haciendo como corresponde, sin juicios interminables de por medio", apostilló el presidente, que teorizó que "una sociedad que no es agradecida con sus abuelos, que no reconoce el trabajo que han hecho, es una sociedad que no tiene futuro".

"Estamos reconstruyendo el futuro con amor, con respeto y con esta ley de reparación histórica que está haciendo lo que es justo", zanjó.

Además, el mandatario detalló que la nueva subida de las pensiones "va a estar por arriba de la inflación", justo un día después dar marcha atrás a una medida que preveía bajar el incremento de las jubilaciones del 12,96 % al 12,65 %.

Esa medida había sido anunciada hace dos días por el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Emilio Basavilbaso, quien precisó que la entidad había introducido una modificación en el cálculo de los aumentos de las jubilaciones, que hasta ahora, dijo, tenía una "pequeña sobreestimación".

La decisión generó una fuerte polémica, que llevó al Gobierno a recular y a dejar la ley de movilidad de las pensiones -que calcula los aumentos con base en los salarios y otros parámetros- tal y como había sido redactada originalmente, por lo que, finalmente, los jubilados percibirán en marzo un aumento del 12,96 %.