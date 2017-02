Dirigentes sindicales acusan a minera chilena de "querer criminalizar" huelga

Los dirigentes sindicales acusaron hoy a la Minera Escondida, controlada por la australiana BHP Billiton, de ser intransigente ante sus demandas "y querer criminalizar la huelga legal", que arrancó el pasado 9 de febrero en el yacimiento situado en el norte de Chile.

"La intransigencia pareciera venir de parte de la minera, nosotros siempre hemos estado en disposición a conversar, deberían preguntarle a la contraparte cuál es el interés real", señaló el vocero del sindicato número 1, Carlos Allendes.

Tras reunirse con la ministra del Trabajo de Chile, Alejandra Krauss, el dirigente enfatizó que "pareciera ser que a ellos les interesaría más estar en huelga que estar produciendo".

El dirigente respondió así a las acusaciones emanadas por la empresa sobre actos de violencia ocurridos durante la movilización que se desarrolla a la entrada del yacimiento.

"Los comunicados de la minera han sido para acusar a este movimiento y criminalizarlo. Han existido incidentes donde nosotros no participamos. Nosotros no somos vándalos, somos trabajadores y no vamos a destruir una empresa que hemos construido", aseguró el portavoz de los mineros.

En su opinión, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de La Escondida, Patricio Vilaplana, intenta distraer lo que es el tema principal del conflicto. "La empresa tiene a sus trabajadores en huelga porque no quiere negociar", aseveró Allendes.

El dirigente hizo hincapié en que "la minera es la única que está ganando sin producir. Estas compañías de capitales extranjeros lo único que hacen es introducir cláusulas abusivas para abaratar la mano de obra y quedarse con las utilidades", sostuvo.

Dijo que los mineros acatarán el fallo de hoy de un tribunal de proveer los trabajadores necesarios para cubrir las funciones mínimas de mantenimiento y seguridad en el yacimiento de cobre a tajo abierto más grande del mundo.

Minera Escondida reiteró mediante un comunicado que su "preocupación persiste frente a los permanentes bloqueos del Sindicato Número 1, que hoy tienen sin poder ingresar a faena".

Este hecho fue negado por Allendes al asegurar que "el acceso se encuentra habilitado, de hecho la compañía ha podido ingresar sin problemas" .

Allendes reiteró que las demandas de la huelga radican en que "se respeten los beneficios ya adquiridos" y no en el monto de una bonificación para cada trabajador, que en una primera propuesta era de 25 millones de pesos (unos 39.000 dólares).

Agregó que lo fundamental para la negociación es mantener los beneficios que ya están, no incluir cláusulas discriminatorias y tampoco hacer uso de las horas de descanso para ser mas productivos.

"Los 25 millones no se han planteado como parte de la negociación, ni siquiera ha sido punto de quiebre, no están en la discusión", recalcó.

En tanto, la ministra del Trabajo valoró hoy la instancia de acercamiento, al acentuar que "esto es una situación que ocurre dentro de la empresa y debe ser resuelto por medio del diálogo".

La huelga, que involucra a 2.500 trabajadores comenzó tras el fracaso de las gestiones por parte de la Dirección del Trabajo.

El sindicato demanda un aumento salarial del 7 %, mientras la empresa se niega a un incremento en los sueldos y podría recortar algunos beneficios vigentes.

La australiana BHP Billiton tiene una participación del 57,5 % en la propiedad de La Escondida, entre cuyos accionistas minoritarios están la estadounidense Río Tinto y la japonesa Jeco Corporation.