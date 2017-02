"El hombre del teléfono" de Margarita de Francisco entre los libros más vendidos en Colombia

Autores como el estadounidense Paul Auster, con "4 3 2 1", se hacen esta semana un hueco entre los libros más vendidos junto a escritores que llevan meses con sus obras en lo más alto.

Así, Auster se sitúa con su primer libro en siete años entre los favoritos de los lectores en Alemania y Portugal, mientras clásicos de las listas de más vendidos como "La chica del tren" Paula Hawkins o la trilogía de Elena Ferrante siguen fuerte en Colombia, Argentina o Francia.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Elefant" - Martin Suter (Diogenes)

2.- "Meine geniale Freundin" - Elena Ferrante (Suhrkamp)

3.- "Die Geschichte eines neuen Namens" - Elena Ferrante (Suhrkamp)

4.- "4 3 2 1" - Paul Auster (Rowohlt)

No ficción:

1.- Wunder wirken Wunder - Eckart von Hirschhausen, (Rowohlt)

2.- Wer wir waren - Roger Willemsen (S. Fischer)

3.- Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur - Andrea Wulf (C. Bertelsmann)

4.- Das geheime Leben der Bäume - Peter Wohlleben (Ludwig)

Fuente: "Der Spiegel"

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta)

2.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach (Ediciones B)

3.- "La razón de estar contigo" - Bruce W. Cameron (Roca Editorial)

4.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón (Planeta)

No ficción:

1.- "Usar el Cerebro" - Facundo Manes Favoritos (Planeta)

2.- "Pablo Escobar In Fraganti" - Juan Sebastian Marroquin Santos (Planeta)

3.- "Soda Stereo" - Marcelo Daniel Fernandez Bitar (Sudamericana)

4.- "Horóscopo chino 2017" - Ludovica Squirru Dari (Urano)

Fuente: Yenny/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante)

2.- "Quatro Vidas de Um Cachorro - Capa do Filme" - W. Bruce Cameron (Harper Collins Brasil)

3.- "A Revolução dos bichos" -George Orwell (Companhia das letras)

4.- "Dois Iramão" - Milton Hatoum (Companhia das Letras)

No ficción:

1.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo)

2.- "O Diário de Anne Frank" - Otto H. Frank y Mirjam Pressler (Record)

3.- "Novos caminhos, novas escolhas" - Abilio Díniz (Objetiva)

4.- "Humano Demais" - Rodrigo Alvarez (Globo)

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La niña alemana" - Armando Lucas - (Ediciones B)

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins - (Planeta)

3.- "El asesinato de Socrates" -Marcos Chicot- (Planeta)

4.- "El hombre del teléfono" - Margarita de Francisco - (Penguin Random House)

No ficción:

1.- "¿Quién domina el mundo?" - Noam Chomsky - (Ediciones B).

2.- "De la estupidez a la locura" - Umberto Eco - (Penguin Random House)

3.- "La invención de la naturaleza" - Andrea Wulf - (Penguin Random House)

4.- "El tren de Lenin" - Catherine Merridale - (Planeta)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets)

2.- "Tres veces tu" - Federico Moccia (Planeta)

3.- "Como fuego en el hielo" - Luz Gabas (Planeta)

4.- "Cuando abras el paracaídas" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida)

No ficción:

1.- "Adelgaza para siempre" - Angela Quintas (Planeta)

2.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia)

3.- "Sabores de siempre" - Karlos Arguiñano (Planeta)

4.- "Cree en ti" - Rut Nieves (Autor-editor)

5.- "El último francotirador" - Ethan E. Rocke, Kevin Lacz y Lindsey Lacz (Crítica).

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Echoes in Death" - J. D. Robb (St. Martin's)

2.- "Norse Mythology" - Nei Gaiman (Norton)

3.- "A Dog's Purpose" - Bruce Cameron (Forge Books)

4.- "A Man Called Ove" - Fredrik Backman (Washington Square)

No ficción:

1.- "Hidden Figures" - Margot Lee Shetterly (Morrow/HarperCollins)

2.- "Hillbilly Elegy" - J.D. Vance (HarperCollins)

3.- "Killing the Rising Sun" - Bill O'Reily y Martin Dugard (Holt)

4.- "Alexander Hamilton" - Ron Chernow (Penguin)

Fuente: The New York Times

FRANCIA

Ficción:

1.- "L'amie prodigieuse" - Elena Ferrante (Gallimard).

2.- "L'amie prodigieuse T.2; Le nouveau nom" - Elena Ferrante (Gallimard)

3.- "L'horizon à l'invers" - Marc Levy (Pocket)

4.- "Calendar girl; Février" - Audrey Carlan (Hugo)

No ficción:

1.- "Votre santé sans risque; vous êtes une force de la nature sans le savoir" - Frédéric Saldmann (Albin Michel)

2.- "Décadence" - Michel Onfray (Flammarion)

3.- "L'avenir en commun: le programme de la France insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon: élections présidentielle et législatives 2017" - Jean-Luc Mélenchon (Seuil).

4.- "Histoire mondiale de la France" - Patrick Boucheron (Seuil).

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "Io prima di te" - Jojo Moyes (Mondadori)

2.- "La ragazza del treno" - Paula Hawkins (Piemme)

3.- "Le notti bianche" - Fedor Michajlov Dostoevskij (Ed. Sanpaolo)

4.- "La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme" - Hannah Arendt (Feltrinelli)

No ficción:

1.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita" - Alessandro D'Avenia (Mondadori)

2.- "Kakebo 2017. Il libro dei conti di casa. Il metodo giapponese per imparare a risparmiare". (Vallardi)

3.- "L'interpretazione dei sogni" - Sigmund Freud (Newton Compton)

4.- "A cosa servono i desideri" - Fabio Volo (Mondadori)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "Cien años de soledad" - Gabriel García Márquez (Diana)

2.- "Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)" - Amalia Andrade Arango (Planeta)

3.- "Festival de la blasfemia" - Ángel David Revilla (Temas de Hoy)

4.- "La cabaña" - WM. Paul Young (Booket)

No ficción:

1.- "Los dragones del edén. Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana" - Carl Sagan (Booket)

2- "Últimos testigos de la segunda guerra mundial" - Svetlana Alexievich (Debate)

3.- "Detox emocional: Cómo sacar de tu vida lo que te impide ser feliz" - Silvia Olmedo (Planeta)

4.- "La verdadera noche de Iguala" - Anabel Hernández" (Grijalbo)

Fuente: Librería Gandhi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "4 3 2 1" - Paul Auster (Edições Asa)

2.- "Larga quem não te agarra" - Raul Minh'alma (Manuscrito Editora)

3.- "História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar" - Luis Sepúlveda (Porto Editora)

4.- "A Ordem Negra" - James Rollins (Bertrand Editora)

No ficción:

1.- "Chegar Novo a Velho" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books)

2.- "A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar" - Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China)

3.- "O Livro do Hygge" - Meik Wiking (IN)

4.- "O Meu Plano do Bem" - Isabel Silva (Manuscrito Editora)

Fuente: Libraría Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Behind Her Eyes" - Sarah Pinborough (HarperCollins)

2.- "Days Without End" - Sebastian Barry (Faber)

3.- "Caraval" - Stephanie Garber (Hodder)

4.- "The Nowhere Man" - Gregg Andrew Hurwitz (M Joseph)

No Ficción:

1.- "Five on Brexit Island" - Bruno Vincent (Quercus)

2.- "Hello, Is This Planet Earth?" - Tim Peake (Century)

3.- "Climate Change" - The Prince of Wales, Tony Juniper & Emily Shuckburgh (M Joseph)

4.- "How It Works: The Grandparent by Jason Hazeley & Joel Morris (M Joseph)

Fuente: The Sunday Times.