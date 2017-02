Organizaciones campesinas rechazan estrategia del Gobierno para acabar carreteras

Organizaciones campesinas del Meta y Guaviare manifestaron, por medio de un comunicado, el profundo rechazo y preocupación por el anuncio del consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, la Fiscalía General de la Nación, Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente sobre la estrategia para acabar con la deforestación de la cuenca Amazónica.

En sus apartes el comunicado dice lo siguiente:

Justo cuando las organizaciones se vienen preparando para ser parte activa de la implementación del acuerdo final, con avances, sin precedentes en la interlocución con instituciones del Estado como las alcaldías, parques nacionales, las gobernaciones, Cormacarena, y dirección de atención integral y lucha contra las drogas, con acuerdos importantes en temas de deforestación evitada, cultivos ilícitos, y formulación de una política para los habitantes de los parques, llega este anuncio de destrucción de vías y nos declara una guerra contra la población campesina, históricamente, excluida. Así no se construye la paz señor Presidente Santos.

Las Organizaciones del Área de Manejo Especial de la Macarena, llevamos casi tres años en una mesa de formulación de una política para la conservación y el buen vivir en los Parques Nacionales con campesinos, hemos tenido que soportar la desidia institucional, las incoherencias de los funcionarios, hemos denunciado la corrupción de los jefes de esas áreas que hasta hace poco fungieron como ejecutores de grandes sumas de dinero de cooperación internacional, sin un acuerdo con campesinos más que su pretensión de desalojarlos de éstas áreas. Hemos visto el despilfarro de recursos en encuestas y estudios sin soluciones reales para los campesinos, hemos cumplido todos los requisitos de ley y procedimientos para la constitución de dos Zonas de Reserva Campesina; y justo ahora en el momento de construir la paz cuando esperábamos que los estudios y nuestras propuestas fueran tenidas en cuenta; nos amenazan con destruir las carreteras que conducen a colegios, centros poblados deportivos y sociales. La infraestructura vial que sirvió para nuestra única alternativa productiva, el cuidado de ganaderías y algunos cultivos de coca que no nos dejaron caer en la miseria.

El año pasado firmamos tres (3) importantes acuerdos con el gobierno nacional, regional y local, con Parques Nacionales y con Cormacarena en temas de turismo ecológico para dejar de ver nuestras vías como problemas y trochas de la guerra, proyectandolas como senderos de la paz que atraigan el turismo; acuerdos y compromisos sin precedentes de deforestación evitada, restauración ecológica y de sustitución de los cultivos declarados ilícitos. Acuerdos que le han costado la vida a algunos de nuestros líderes como Erley Monroy y amenazas permanentes a los líderes sociales que los promueven. A la fecha ningún acuerdo ha sido cumplido por el Gobierno, no existe la primera hectárea de bosque restaurado después de la firma, solo ha llegado la erradicación forzosa.

Hemos reafirmado el compromiso de mantener el acuerdo de deforestación evitada y hemos denunciado el incumplimiento por parte de personas que tienen otros intereses en la región, hemos denunciado la reciente colonización y la criminal deforestacion después de la reubicación de las guerrillas de las Farc-Ep en la región de la macarena y el Guaviare. Ninguna respuesta hemos tenido de Parques Nacionales al respecto, ni del ministerio de ambiente, aquí no hay presencia efectiva de autoridad ambiental del Estado. Es necesario aclarar que la criminal deforestacion que hemos denunciado y seguiremos denunciando no obedece a la existencia de interconexiones de carreteras, por el contrario se dan en lugares donde estas no existen.

Preocupan los pronunciamientos hechos respecto de la Via Calamar – Miraflores en el Guaviare, ya que la articulación del municipio de Miraflores al departamento y al país ha sido una aspiración legítima de sus habitantes, por ello con sus propios esfuerzos han intentado abrir una trocha que está muy lejos de ser una carretera transitable en todas las épocas del año. De igual manera la Mesa de interlocución y acuerdo MIA Guaviare y Sur del Meta, propuso a planeación departamental del Guaviare que en el Plan de Desarrollo quedara definida una solución al aislamiento del municipio de Miraflores que fuera amigable con el medio ambiente, como se han construido en otros lugares del mundo, como por ejemplo la posibilidad de un tren en lugar de la carretera, situación que fue rechazada de plano por la administración departamental, pues sus intereses son otros y están más asociados a la acumulación indebida de tierras que a resolver los problemas de fondo de las comunidades.

Las comunidades nos declaramos en alerta permanente y responsabilizamos al gobierno nacional al alto consejero para el posconflicto de lo que en nuestra región pueda ocurrir tras la implementación de una estrategia equivocada, absurda y de guerra; como la destrucción de nuestras vías de comunicación.

Exigimos a las Farc-ep y al gobierno nacional claridad sobre la ruta de implementación de lo acordado en la Habana en particular el punto 1 en relación con la zonificación ambiental, la definición de la frontera agropecuaria, lo mecanismos de resolución de conflictos de uso del suelo y del punto 4, el proceso de sustitución voluntaria y concertada. Demandamos ante los órganos de control se investigue las actuaciones de Parques Nacionales en éstas áreas y solicitamos a la defensoría del pueblo y a los garantes la intervención sobre los acuerdos de la mesa nacional de concertación con los habitantes de los parques. Advertimos a la comunidad internacional y a la Corte Interamericana de derechos humanos el grave riesgo que representa para las comunidades la destrucción de las vías y el riesgo de despojo de tierras a ocupantes legítimos de las tierras. Exigimos una interlocución directa con el señor consejero Pardo y el Ministro de Ambiente.