Denuncian que habría impedimentos del presidente del CNE para investigar caso Odebrecht

El escándalo de Odebrecht llegó hasta los pasillos del Consejo Nacional Electoral , en donde aseguran que fue muy extraña la manera en que se reveló la carta que hizo llegar el excongresista Otto Bula, este martes sobre el mediodía.

Aunque al magistrado Alexander Vega, le han consultado varias veces por la manera en que llegó el documento, él solo ha respondido que ese cuestionamiento deberá ser respondido por Bula y no por él.

Sin embargo el analista de la Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila, aseguró que el presidente del CNE es cuota política del senador Bernardo Miguel Elías, quien a su vez es muy cercano al excongresista Otto Bula y que eso genera muchas suspicacias.

“En el Caso del Partido de La U el magistrado es Alexander Vega, él es del Guaviare y de un momento a otro se pasó al bloque de los ñoños. El día de ayer aparece con la carta de Otto Bula y termina haciendo una rueda de prensa sin explicar cómo llegó ese documento. Otto Bula, es cercano al ‘Ñoño Elías’ y sus relaciones son tradicionales en Córdoba”.

Pero para Ariel Ávila, la situación es más preocupante porque según dice, Vega no tomaría decisión alguna en el CNE sin autorización u orden del senador Elías. “Me preocupa la actuación de Alexander Vega, porque no la trabajó en la sala plena y no explica cómo llegó a sus manos. Parece que Bula sí firma la carta, pero es extraño el procedimiento y el acelere para desviar la opinión pública y hacer ver que no hubiera nada sin haber investigado”.

Por esa razones Ávila, asegura que Vega estaría impedido para tener algún tipo de participación en las investigaciones relaciones con Odebrecht. Caracol Radio consultó al magistrado Vega y negó tener un padrino político, pero aseguró que no quería entrar en controversias.

La posición del magistrado Armando Novoa

Incluso en al interior del CNE hay malestar por la manera en que se dio a conocer la carta de Bula a los medios de comunicación. El magistrado Armando Novoa, aseguró que a todos los magistrados les extrañó que el presidente de la corporación Alexander Vega, no haya socializado el texto en la sala plena.

“El día martes la sala plena estuvo reunida en horas de la mañana y no hubo ningún comentario por parte del presidente del CNE sobre la carta, al parecer llegó a mediodía esa carta y para sorpresa de todos se citó a una rueda de prensa para darla a conocer”.

Para Novoa, la manera en que llegó la carta es irregular y más tratándose de un tema tan delicado. “La carta llegó de manera irregular al CNE, la Fiscalía debió ser el conducto y la oficina de correspondencia del organismo. El presidente se apresuró y divulgó esa comunicación”.

Finalmente el magistrado Novoa pidió a Alexander Vega, dar explicaciones públicas sobre todas las dudad que se han generado en el país sobre ese texto que sí habría sido elaborado por Bula, pero aún no está claro cómo llegó al CNE.

“El señor debe dar explicaciones de cómo llegó esa carta, lo que es cierto es que el CNE está céfalo y lo más importante en este momento debería ser dar las explicaciones del caso porque las investigaciones que se adelantan son muy importantes. Espero que sin perjuicio de que el presidente cumpla sus funciones institucionales, sí de explicaciones sobre la carta del señor Bula”.