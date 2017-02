En riesgo procesos por farcpolítica, parapolítica y corrupción en la Corte Suprema

Con solo 40 investigadores del CTI prestados por la Fiscalía la Corte Suprema de Justicia adelanta cerca de 1839 investigaciones a Congresista, Gobernadores y Ministros en procesos por parapolitica, farcpolitica y corrupción.

La Corte encargada de investigar a los políticos corruptos no tiene ni un solo investigador propio, "Debo revelar al país que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no cuenta con planta de personal para hacer las indagaciones. No hay un solo un investigador con cargo a presupuesto que nosotros podamos comisionar para la práctica de las diligencias”.

El magistrado señala que los 40 investigadores de la Fiscalía no dan abasto ni para el 30% de la carga laboral, "Tengo que admitir que las actuaciones que corresponden a investigaciones preliminares o sumarios no llegan a una decisión con la prontitud que queremos por la problemática que representa el trabajo de investigación en la Corporación”.

Dice que con un cuerpo investigativo propio en menos de dos años la corte evacuaría más de 1800 expedientes. Por falta de investigadores están frenados los procesos como la llamada mermelada y la dirección nacional de estupefacientes.