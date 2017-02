A declarar oficiales (r) por crimen de Álvaro Gómez Hurtado

La lista arranca con el general en retiro Luis Enrique Montenegro, ex director del DAS, Luis Alfredo Rodríguez, ex director del Gaula y Hugo Martínez Poveda ex comandante del bloque de búsqueda.

El proceso por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado se encuentra en la dirección de análisis y contexto de la Fiscalía y es allí donde consideran que las declaraciones de los generales en retiro son importantes para tratar de identificar quiénes estarían detrás como autores intelectuales.

En este caso tan solo se conocen dos condenas, una contra una persona por falso testimonio y otra al autor material. A finales del año pasado la Fiscalía archivó una investigación por este caso contra el general en retiro Rito Alejo del Río.

Esta semana se definirá la fecha para las diligencias en el búnker de la Fiscalía y que tiene como invitados a los tres generales.