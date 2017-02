Macri admite error en escándalo del correo y buscará acuerdo transparente

El presidente argentino, Mauricio Macri, aseguró hoy que su Gobierno actuó conforme a la ley en el polémico acuerdo por la deuda que una empresa de su familia tiene desde hace 16 años con el Estado, aunque admitió errores en el manejo del caso y prometió buscar una solución "transparente".

Buenos Aires, 16 feb (EFE).- El presidente argentino, Mauricio Macri, aseguró hoy que su Gobierno actuó conforme a la ley en el polémico acuerdo por la deuda que una empresa de su familia tiene desde hace 16 años con el Estado, aunque admitió errores en el manejo del caso y prometió buscar una solución "transparente".

A una semana de que estallara el escándalo por el acuerdo y un día después de que un fiscal pidiera investigar al presidente, Macri salió hoy a dar explicaciones en una rueda de prensa en la que defendió la actuación del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

Macri aseguró que Aguad "actuó conforme a la ley" cuando en junio pasado alcanzó, en el marco de un proceso judicial de concurso de acreedores, un acuerdo con la firma Correo Argentino, que tuvo la concesión del correo oficial entre 1997 y 2003 y que forma parte del grupo Macri, integrado por familiares del mandatario.

El presidente destacó la "buena intención" de su ministro de "resolver un problema" por la deuda que desde hace quince años la empresa mantiene con el Estado.

El escándalo se desató hace una semana, cuando Gabriela Boquín, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el tribunal que entiende en el concurso, cuestionó el acuerdo -aún no homologado por la Justicia- por "abusivo" ya que, a su juicio, implica prácticamente la condonación de la deuda a la empresa.

La fiscal, además, marcó un posible conflicto de intereses pues la empresa, cuando estaba a cargo del correo oficial, era comandada por el italiano Franco Macri, padre del presidente.

"No participé en nada de lo que llevó a cabo el ministro Aguad por obvias razones, porque quiero estar alejado de cualquier malinterpretación de que yo utilicé mi cargo en beneficio de nadie", dijo Macri.

Con todo, el jefe de Estado admitió que su Gobierno no previó "un mecanismo de difusión y discusión de los que se estaba haciendo" ni pensó en generar un "un mecanismo para controversias judiciales como esta".

Por eso, anunció que le dio instrucciones a Aguad para que el Estado vuelva a "hoja cero" en lo actuado en el marco de concurso de acreedores y le pida a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que genere "un acuerdo integral" con la empresa que, a su vez, le reclama una compensación al Estado tras la cancelación de la concesión en 2003.

Macri dijo que la "solución" que "propongan" los jueces del tribunal será sometida a la opinión de la Auditoría General de la Nación (órgano controlado por la oposición parlamentaria), "intentando así la mayor transparencia posible".

Además, anticipó que pedirá a un equipo de expertos, incluyendo a los de la Oficina Anticorrupción, que elaboren "un sistema por si hay futuros conflictos similares a este para que quede claro cómo se van a resolver".

"Yo soy falible. Si me equivoco, pido disculpas y me corrijo. (...) Si me equivoco, doy un paso atrás y me corrijo", dijo el mandatario, que lleva poco más de un año en el poder.

Consultado sobre si habló con su padre, que ya no está al frente del grupo empresario familiar, sobre el espinoso asunto, el mandatario no quiso ahondar sobre el tema.

"Mi padre... es un capítulo aparte", se limitó a responder.

Macri señaló que alrededor este asunto se dijeron "muchas cosas que no son verdad, con mala intención", por ser un año electoral, en el que el Gobierno afrontará su primer test en las urnas cuando en octubre se celebren comicios parlamentarios.

"Hay que entender que comenzó el año electoral y hay que desarrollar más que nunca la tranquilidad, la fibra, no salirnos del eje de resolver los problemas de todos los días", sostuvo el presidente.