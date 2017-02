Macri dice se respetó ley en acuerdo con empresa familiar pero reconoce error

El presidente argentino, Mauricio Macri, dijo hoy que se respetó la ley en el polémico acuerdo de cobro de una deuda que el Estado alcanzó con una empresa de su familia, pero vio como error que no existiera un mecanismo para saber cómo actuar en "controversias judiciales" como esta.

"No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta que existen del correo del Estado, donde el concesionario del correo era mi padre", dijo el mandatario en una rueda de prensa sobre un acuerdo -que todavía no fue homologado- que pretendía solucionar un litigio que se remonta a 2001, cuando una sociedad de la familia Macri, adjudicataria del servicio de correo oficial entre 1997 y 2003, entró en concurso de acreedores.

El presidente, que fue imputado por un fiscal por los posibles delitos en que pudo haber incurrido esta negociación, negó haber participado y señaló que ordenó "que arranque todo de vuelta en una audiencia pública donde se volverá a debatir cómo se resuelve" el dilatado conflicto.

"Alrededor del tema se hablaron y dijeron muchas cosas. Muchas no son verdad, con mala intención. Pero estamos en año electoral", lamentó el jefe de Estado, que añadió que si bien faltó algo de su "parte" por no haber pensado en el mecanismo ante estas situaciones, a su llegada a la Presidencia, en 2015, se ocupó de fijar "estándares de transparencia y ética" y de crear un fideicomiso ciego donde puso todo su patrimonio.

El presidente recordó que el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad -también imputado por el fiscal- "actuó conforme a la ley" en la negociación del acuerdo con la empresa cuyos principales accionistas son los hermanos, sobrinos e hijos de Macri, luego de que Franco, su padre, se desligara hace años de la misma.

"Creo que técnicamente lo ha hecho bien (Aguad), pero no alcanzó porque no previmos un mecanismo de difusión y discusión de lo que se estaba haciendo. Por eso le he instruido a que volvamos 'a hoja cero', porque no hay ningún hecho consumado. No se condonó, no se pagó, no se cobró", remarcó el mandatario.

"Volvamos a la Justicia, a la Cámara Comercial y digámosle 'empecemos de cero'. Queremos un acuerdo integral de este problema que heredamos de 14 años sin solución", aseveró.

"La solución que nos propongan, intentando estar lo más lejos posible que involucre a temas que tienen que ver con el pasado empresario de mi padre", deseó.

Además, recordó que se pidió al Congreso que la Auditoría General de la Nación -controlada por la oposición- audite la propuesta que haga la Justicia para que el Gobierno la pueda implementar intentando "la mayor transparencia posible".

"Le he pedido a un equipo de gente que a partir de esto se fije un mecanismo o sistema por si hay futuros conflictos similares a este, para que quede claro cómo se va a resolver. Esto es fundamental", incidió.