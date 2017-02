Diputado dominicano anima población comprar armas de fuego ante delincuencia

Un diputado dominicano aseguró hoy estar "armado hasta los dientes" y animó a sus compatriotas a hacer lo propio debido a que "nadie está seguro" en el país, "ni siquiera" el presidente Danilo Medina.

El diputado Elías Báez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el principal de la oposición, ofreció sus declaraciones al ser consultado por periodistas sobre el asesinato a tiros, este martes, de dos locutores en una emisora de radio en el este del país y cuyo autor se suicidó un día después, según la Policía Nacional.

De acuerdo con el legislador, este doble asesinato "demuestra la incapacidad del Gobierno" de garantizar "seguridad".

"Debemos todos andar armados porque el Gobierno no nos protege", afirmó.

En sus declaraciones, reproducidas por diferentes medios, Báez señaló que él está "armado hasta los dientes" con "metralletas y pistolas", las cuales, aseguró, no lleva al hemiciclo debido a que está prohibido.

"No me dejan entrar con armas, pero estoy loco por tenerla ahí por si acaso un diputado del Gobierno me quiere entrar (agredir)", subrayó en sus declaraciones.

El congresista aseguró que una hija suya fue asaltada y que él mismo cuando ejercía como procurador fiscal fue víctima de un asalto en el que sus agresores portaban armas de fuego.

En República Dominicana, insistió Báez, "nadie está seguro, ni el obispo, ni Danilo Medina".

El país está consternado por el asesinato a tiros, en una emisora de radio de San Pedro de Macorís (este) y en circunstancias aún por aclarar, de los locutores Leo Martínez y Luis Manuel Medina.

La Policía Nacional (PN) confirmó hoy que José Rodríguez, presunto asesino de los dos periodistas, se suicidó anoche durante una persecución realizada por uniformados.

A través de un comunicado, la Policía señaló que Rodríguez, de 59 años, disparó varias veces contra los agentes que le daban seguimiento "y, al verse acorralado, se hizo un disparo".

Las autoridades a cargo de la investigación del doble crimen aún no han establecido las motivaciones que tuvo Rodríguez para cometer el hecho.

El hombre también estaba acusado de causar heridas a la secretaria Dayana García, quien sobrevivió al ataque.

Tras el asesinato de los dos comunicadores, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, instó a la autoridades a llevar a cabo acciones para frenar la delincuencia y la criminalidad en estos "tiempos de oscuridad" que vive el país.

Los dos comunicadores conducían el programa Milenio Caliente y Medina, además, era la voz comercial del equipo de béisbol profesional dominicano las Estrellas Oriental.