Presidente de Guatemala dice que no teme un golpe de Estado ante rumores

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, confirmó hoy varios rumores de golpe de Estado "bien fundamentados", pero aseguró que no les tiene miedo.

"Me han generado hasta rumores de golpe de Estado, bien fundamentados, y me llaman, pero no me da temor, yo fui electo democráticamente", dijo el mandatario durante un acto público en el Palacio Nacional de la Cultura.

El mandatario, sin embargo, no entró en más detalles sobre quiénes le informaron de estos rumores de una asonada en su contra.

Morales asumió la Presidencia el 14 de enero de 2016 para un periodo de cuatro años.

El presidente hizo el comentario durante un discurso en el que se presentó la Política Nacional de Empleo Digno, acto en el que participaron diplomáticos, empresarios y representantes de la sociedad civil, entre otros.

El ministro de Gobernación (Interior), Francisco Rivas, ha dicho que no descarta que se deba a planes desestabilizadores.

También hoy se conoció que el hijo y el hermano del presidente Morales, implicados en un caso en el que se investigan adjudicaciones irregulares en el Registro General de la Propiedad (RGP), por valor equivalente a unos 26.000 dólares, en 2013, quedarán en arresto domiciliario la próxima semana.

Fuentes judiciales explicaron a Efe que después de que la Sala Tercera de Apelaciones decretara el arresto domiciliario para José Manuel y Sammy Morales, ahora deben ser notificados, remitir el expediente al juzgado encargado del proceso y tramitar el pago de la fianza, un proceso que se puede extender hasta el próximo lunes o martes.