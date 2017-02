Trump dice no estar al tanto de ningún contacto con Rusia durante su campaña

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró hoy que no está al tanto de que nadie en su campaña electoral hiciera llamadas telefónicas a funcionarios del Gobierno ruso antes de los comicios celebrados el pasado noviembre.

"No que yo sepa", respondió Trump cuando una periodista le preguntó en una rueda de prensa en la Casa Blanca sobre esos supuestos contactos de su campaña con los rusos, que según una información del diario The New York Times fueron frecuentes durante el año anterior a los comicios presidenciales de noviembre.

De acuerdo con informaciones de CNN, The New York Times y The Washington Post, asesores de la campaña presidencial de Trump y otros de sus colaboradores más próximos mantuvieron "reiterados contactos" con agentes de la inteligencia rusa durante el año previo a las elecciones en EE.UU.

The New York Times citó a cuatro funcionarios y exfuncionarios que bajo condición de anonimato revelaron registros telefónicos y llamadas interceptadas entre los asesores del ahora presidente y los espías rusos.

Trump también afirmó hoy no tener "nada" en Rusia, ni "acuerdos" ni "préstamos", al calificar de "noticias falsas" las informaciones de supuestos contactos de él o miembros de su equipo con personas vinculadas al Kremlin.

"No tengo préstamos en Rusia, no poseo nada en Rusia, no tengo acuerdos en Rusia", declaró tajante.

El mandatario también fue preguntado por la renuncia de Michael Flynn tras solo 24 días en el cargo como su principal asesor de seguridad, tras conocerse que mintió al vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, y a otros altos cargos del Gobierno sobre sus contactos con el embajador ruso en Washington, Serguéi Kisliak.

Flynn habló con Kisliak sobre las sanciones contra el Kremlin que el entonces presidente Barack Obama impuso antes de dejar la Casa Blanca y Trump dijo hoy que él no ordenó a su ya exasesor abordar ese tema con el embajador ruso.

Por otro lado, Trump comentó que, si consigue tener una buena relación con Rusia y su líder, Vladímir Putin, eso sería positivo tanto para EE.UU. como para el mundo entero.

"Si tenemos una buena relación con Rusia, créanme, eso es una buena cosa, no mala", afirmó Trump al anotar que sería "mucho más fácil" ser "duro" con ese país, pero que él quiere "hacer lo correcto" para los intereses de EE.UU. y el mundo.