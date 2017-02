Trump quiere nombrar a un aliado para liderar la revisión del FBI y la CIA

El presidente de EE.UU., Donald Trump, estudia nombrar a uno de sus aliados, el multimillonario neoyorquino Stephen Feinberg, para liderar una revisión profunda de las agencias de inteligencia, según publica hoy The New York Times.

Según fuentes de la Administración citadas por el periódico, el posible nombramiento de Feinberg para analizar el estado de las oficinas de inteligencia se ha encontrado con una oposición importante entre los miembros de estas agencias, ya que temen que podría mermar la independencia de las mismas.

En concreto, esta resistencia se debe a que la presencia de Feinberg se considera como un intento del presidente de infiltrar a uno de sus partidarios en las agencias de inteligencia, que han sido fuertemente criticadas por el presidente durante los últimos meses.

Además, algunos de los actuales altos cargos de la inteligencia estadounidense advierten de la posibilidad de que Feinberg se esté preparando para convertirse en uno de los directores de estos departamentos.

Trump ha criticado duramente la efectividad y el funcionamiento de la CIA y el FBI tanto durante la campaña electoral del año pasado como durante sus primeras semanas como presidente.

Recientemente las ha señalado como culpables de las filtraciones a los medios de comunicación sobre las conversaciones de su asesor en seguridad nacional, Michael Flynn, con Rusia, que ayer forzaron su dimisión.

Al parecer, Feinberg, cofundador de la firma Cerberus Capital Management y miembro del consejo empresarial de Trump, ha anunciado ya en su compañía que se prepara para unirse al Gobierno, aunque hasta la fecha su designación no se ha hecho pública.

Feinberg, estrechamente relacionado con Stephen Bannon, jefe de estrategia de la Casa Blanca, y Jared Kushner, yerno de Trump y uno de sus principales asesores, no quiso confirmar a los medios su nuevo puesto, y tampoco la Casa Blanca, apunta The New York Times.