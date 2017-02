Inicia en Nueva York el festival internacional de documentales del MoMA

El festival internacional de documentales "Doc Fornight 2017", organizado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), inició hoy diez días de proyecciones de más de 30 cintas, entre ellas la mexicana "Las Letras".

Este documental, de 2015 y dirigido por Pablo Chavarría Gutiérrez, utiliza impactantes imágenes y representaciones artísticas para expresar las injusticias vividas por Alberto Patishtán, un hombre encarcelado durante 13 años tras ser condenado erróneamente por asesinato.

También destaca en este festival de documentales, que en esta edición pretende subrayar asuntos de justicia y defensa, el filme "Machines" (2016), dirigido por el indio Rahul Jain, que muestra el lado oscuro del mundo textil de India occidental y la sobreexplotación de sus trabajadores.

La cinta "The Revolution Won't Be Televised" (2016), de Rama Thiaw, revela los esfuerzos de tres estrellas del hip-hop en Senegal por protestar contra un presidente al que consideran corrupto.

"Doc Fortnight", que proyectará más de 20 largometrajes y 10 cortos, mostrará asimismo el filme de Stanley Nelson "Tell Them We Are Rising" (2017), una crónica de las universidades de mayoría negra de EEUU con la que trata de enfrentarse a las percepciones que se tiene sobre la historia afroamericana del país.

El MoMA también se sumergirá en la crudeza del holocausto con el documental "Austerlitz" (2016), de Sergei Loznitsa, que graba imágenes de la visita de turistas a un campo de concentración cerca de Berlín.

El museo hablará asimismo sobre el polémico muro fronterizo con México que el presidente de EEUU, Donald Trump, quiere imponer con la proyección del filme "Through the Repellent Fence: A Land Art Film" (2017).

Además, la cinta "Irrawaddy Mon Amour" (2015) expondrá los derechos de la comunidad LGTB (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) de Myanmar, mientras que "Plastic China" (2016) planteará el efecto de la globalización en el medio ambiente de China.