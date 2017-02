La aventura china de Matt Damon en "The Great Wall" llega a los cines de EEUU

Matt Damon lidera el filme épico "The Great Wall", que llega esta semana a la cartelera de Estados Unidos y que supone la mayor coproducción hasta la fecha entre Hollywood y China.

Dirigida por Yimou Zhang ("Hero", 2002), "The Great Wall" cuenta con Matt Damon, el chileno Pedro Pascal y Willem Dafoe como estrellas de un elenco para una película que ya ha sobrepasado los 200 millones de dólares en la taquilla tras su estreno en China y otros mercados internacionales.

Dos mercenarios europeos descubren que la Gran Muralla de China es una estructura defensiva para contener a un ejército de terribles monstruos.

El cineasta Gore Verbinski regresa al mundo del terror y el thriller psicológico con "A Cure for Wellness", que protagonizan Dane DeHaan, Jason Isaacs y Mia Goth.

Un joven y ambicioso ejecutivo viaja a un recluido balneario de los Alpes suizos para traer de vuelta al presidente de su empresa, aunque pronto descubrirá que los tratamientos milagrosos que ofrece el lugar no son lo que parecen.

Ice Cube y Charlie Day encabezan el elenco de la comedia "Fist Fight", del director debutante Richie Keen y en la que también aparecen los actores Christina Hendricks y Tracy Morgan.

Un profesor de una escuela hace que despidan a un colega, por lo que este maestro le retará a una pelea callejera para resolver sus diferencias.

En cuanto a los estrenos limitados sobresale "Everybody Loves Somebody", el nuevo trabajo de la actriz mexicana Karla Souza y cuya dirección corre a cargo de su compatriota Catalina Aguilar Mastretta ("The Hours with You", 2015).

La cinta relata las dudas sentimentales de una ginecóloga acerca de darle una nueva oportunidad a su exnovio o lanzarse a otras posibilidades.