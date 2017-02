Justin Bieber, acusado nuevamente de agresión

Los problemas con la justicia de Justin Bieber parecen no tener fin. Ahora el joven cantante está siendo investigado por una agresión que habría tenido lugar hace ya ocho meses, después de que un hombre de 34 años, que responde al nombre de Rodney Cannon, presentara este martes una denuncia ante la policía de Cleveland en la que alega que la estrella del pop y uno de sus guardaespaldas le golpearon y propinaron varios puñetazos el pasado 8 de junio a las puertas del hotel donde se alojaban en dicha ciudad.



Según la información a la que ha tenido acceso el portal TMZ, el altercado tuvo lugar tras un partido de los Cleveland Cavaliers y fue grabado en vídeo. En su versión de los hechos, Cannon asegura que el intérprete de 'Sorry' le arrebató sus gafas de sol, y en respuesta él decidió sacarle una fotografía, momento en que Justin perdió aparentemente los nervios y le golpeó. La supuesta víctima del citado ataque, en el que también habría participado al menos uno de los miembros del equipo de seguridad del cantante, afirma que más tarde tuvo que acudir al hospital, donde fue atendido por varias lesiones y una conmoción.



El hombre no había decidido emprender acciones legales hasta ahora con la esperanza de poder llegar a un acuerdo con el joven artista fuera de los juzgados. Las autoridades ya han confirmado que se ha puesto en marcha una investigación, aunque por el momento no se han presentado formalmente cargos.



El pasado mes de noviembre Justin Bieber volvió a ser noticia por propinar un puñetazo a uno de sus fans en Barcelona. El incidente se produjo cuando el ídolo canadiense entraba en coche al Palau Sant Jordi para ofrecer el recital que tenía programado en la ciudad condal. Aprovechando que la ventanilla del asiento donde viajaba estaba bajada, un joven admirador que respondía a las iniciales K.R. se abalanzó sobre el vehículo para tocarle la cara, una invasión de su espacio a la que Justin no dudó en responder golpeando en la cara a su 'asaltante'.