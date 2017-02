El exótico satén de Ralph Lauren viste a la mujer en la pasarela neoyorquina

La firma estadounidense Ralph Lauren presentó hoy una exótica colección para mujer en la Semana de la Moda de Nueva York, en la que destacaron los elegantes y opulentos vestidos de satén y tejidos metalizados de color dorado.

La colección, que busca reflejar la "sensualidad moderna", viste a la mujer de colores tierra y miel, negro e incluso púrpura, en finos y ligeros materiales como la seda de lino, el lamé y el satén.

"Mi colección está inspirada en el espíritu nómada, una sofisticación exótica que combina formas puras con texturas rústicas, dorados brillantes, sombras propias del desierto y joyas únicas", explicó Ralph Lauren en el anuncio de campaña.

El desfile tuvo lugar en la avenida Madison de Manhattan, donde se encuentra una de las tiendas insignia de esta casa de moda, en un barrio donde los 3.000 dólares que cuestan algunos de sus trajes de noche están al alcance del bolsillo de muchas clientas.

Largos vestidos con aperturas a la altura de las costillas y raja lateral, vestidos camiseros de lino, tejidos de crochet dorado, monos de cuero negro y complementos con estampado de leopardo son algunas de las piezas que forman parte de esta novedosa colección.

"Es la personificación del espíritu de la mujer para la cual diseño, aquella que siempre busca un estilo atrevido y personal", añadió el diseñador al que eligió la primera dama de EE.UU., Melania Trump, para el día de la inauguración de su marido en la Casa Blanca.

Destacan también las prendas con estampado de pitón y las largas capas de los vestidos florales de una translúcida viscosa de seda que evocan ese oasis que inspira la colección.

A la pasarela se subieron modelos conocidas como Kendall Jenner, Bella Hadid y Lineisy Montero, y también asistieron al evento la actriz Emmy Rossum y la princesa María Olimpia de Grecia.

En esta semana de la moda la firma se unió a la tendencia de "Lo ves, lo compras" ("See Now, Buy Now"), ya que, inmediatamente después del desfile, las prendas que lucieron las modelos ya estaban a la venta en tiendas en línea.

La icónica empresa de moda fundada por Lauren en 1967 abarca en la actualidad más de veinte marcas, incluyendo Polo Ralph Lauren, y en los últimos años ha creado otras tres nuevas: Polo for Women, Polo Sport y Denim & Supply.

Ralph Lauren fue el último en desfilar en el penúltimo día de la Semana de la Moda de Nueva York, en el que también participaron Michael Kors y Delpozo.