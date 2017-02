Berizzo: "La eliminatoria está abierta, iremos a Ucrania a por la remontada"

El argentino Eduardo "Toto" Berizzo, entrenador del Celta, admitió su decepción por la derrota encajada este jueves ante el Shakhtar Donetsk en Balaídos con un solitario tanto de su compatriota Gustavo Blanco en el partido de ida de dieciseisavos de final de la Liga Europa, pero no dio la eliminatoria por perdida"El resultado no me gusta. Y tampoco el accidente de la pelota detenida a favor. El Shakhtar tuvo dos ocasiones, esa, la del gol, y en otra contra. Luego todo el partido pasó por no

"El resultado no me gusta. Y tampoco el accidente de la pelota detenida a favor. El Shakhtar tuvo dos ocasiones, esa, la del gol, y en otra contra. Luego todo el partido pasó por nosotros. Me gustó el comportamiento del equipo. Nos faltó la fineza de encontrar el final de la jugada adecuado. El comportamiento del equipo es excelente, la entrega del equipo es total. Nos faltó la fineza de convertir el gol", explicó el técnico en rueda de prensa.

Berizzo espera que esta derrota no afecte a sus jugadores: "Un partido tras otro demuestra su fortaleza. La más clara muestra es haber jugado como jugaron en el Calderón y hoy. No es teoría, es una comprobación práctica. La eliminatoria está abierta e iremos a Ucrania en busca de la remontada".

Y a pesar de la derrota, considera que su equipo sale fortalecido: "El Shakhtar es un equipo grande, con un historial marcado, acostumbrado a esta competición. Cambia su manera de jugar según las circunstancia. Hoy probamos nuestra manera de jugar contra un grande europeo y salimos fortalecidos.