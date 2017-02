Recoba vuelve al Nacional para ayudar al club en la renovación del estadio

El exfutbolista Álvaro 'el Chino' Recoba se integró a la Comisión de Patrimonio y Obras del Nacional de Montevideo para ayudar al club a concretar la renovación de su estadio, el Gran Parque Central, entre otras acciones, informó la entidad tricolor.

Recoba, ídolo del Nacional, equipo en el que se retiró en 2015, dijo que recibió una invitación del presidente, José Luis Rodríguez, para integrarse "a la vida interna y política" de la entidad y que lo hace como otros cientos de socios lo hecho en distintas comisiones, según una entrevista con el jugador que publicada en la web del club.

Además, añadió que en su mente sigue estando el postularse en el futuro a la presidencia del Nacional.

"Por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que me integre a la Comisión con interés electoral. Está claro que me interesa la política del Ccub, por eso remangarme y trabajar es la mejor forma de aportar en este terreno. Y también es una forma de aprender, de conocer, de ver a Nacional desde otro lugar", declaró Recoba.

En cuanto al estadio del club y su renovación dijo que lo ve "genial".

"No hay una cancha igual, no sólo porque es un estadio hermoso, y pronto va a quedar increíble, no sólo porque está en el centro de la ciudad, no sólo por su historia. Por la gente, en eso el Parque es único", manifestó.

Recoba concluyó diciendo que espera poder aportar al Nacional "una mirada de jugador" para trabajar sobre "las canchas e instalaciones de entrenamiento".