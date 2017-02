Maverick Viñales: "Hemos dado un gran paso respecto a ayer"

El piloto español Maverick Viñales del equipo Movistar Honda impresionó en el segundo día de entrenamientos de MotoGP al detener el cronómetro en 1 minuto, 28 segundos y 847 milésimas en las pruebas de Phillip Island, (Australia).

"Hemos dado un gran paso respecto a ayer" comentó Viñales.

"Me siento muy cómodo en la pista y estoy obteniendo mayor agarre con los neumáticos", agregó en declaraciones a su escudería.

"He intentado ir más rápido al final de la sesión de hoy, pero en la sección tres y cuatro ha habido mucho viento, así que no he podido bajar el tiempo establecido en la mañana" añadió el piloto más rápido del certamen en el día de hoy.

"He sido rápido con ambos chasis y todo el tiempo estuve corriendo sobre el 1'29" bajo y medio" concluyó. EFE.