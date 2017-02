Comenzaron campos de entrenamiento con el Clásico Mundial de fondo

Los campos de entrenamiento de primavera de las Grandes Ligas abrieron sus puertas con la misma filosofía de todos los años, las grandes figuras tienen ya asegurados los puestos de cara a la temporada regular, y sólo algunos podrán aprovechar la oportunidad de hacer el primer equipo.

Los prospectos tendrán como objetivo ponerse en forma por si en el transcurso de la temporada les llega la llamada para que se presenten al primer equipo, como sucedió con el receptor dominicano Gary Sánchez, de 24 años, que la aprovechó en la recta final de tal manera que fue la revelación de los Yanquis de Nueva York y ahora ya titular indiscutible para la nueva del 2017.

De momento, el asunto principal que más acaparó la atención en la jornada inaugural, no fueron ni los prospectos, ni las nuevas caras, ni los fichajes importantes como el regreso del cerrador cubano Aroldis Chapman a los Yanquis, fue la cuarta edición del Clásico Mundial de Béisbol que se va a jugar a partir del próximo 6 de marzo.

Un certamen en el que los equipos latinoamericanos tienen una gran representación con República Dominica, como equipo campeón defensor a la cabeza, seguido por Puerto Rico, que buscará vengarse de la derrota que sufrió en la pasada final ante los quisqueyanos.

Aunque el resto de los equipos como Venezuela, Cuba, México y la propia Colombia, que hace su debut, van a formar equipos interesantes, ninguno de ellos podrá competir con el poderío de dominicanos y boricuas, que son los nuevos campeones de la Serie del Caribe con el equipo de los Criollos de Caguas.

Mientras que Estados Unidos llega con un equipo de lujo y además dirigidos por el veterano piloto Jim Leyland, que puede hacer historia al darle al equipo de las Barras y las Estrellas el primer título mundial en el deporte que ellos mismos inventaron.

Además, Estados Unidos volverá a tener la ventaja de campo de su lado si llega a la final que se jugará en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

Japón quiere recuperar la supremacía que demostró en las primeras dos ediciones con sendos títulos de campeones y será junto a Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos, los equipos a batir, sin descuidar a la novena de Corea del Sur, que siempre sabe como ganar partidos importantes y estar entre los mejores con opciones al título.

Precisamente, el hecho que se va a celebrar el Clásico Mundial ha generado que la mayoría de los peloteros que aceptaron la invitación para formar parte con sus respectivos equipos hayan llegado con varias semanas de trabajo físico que les va a ayudar a tener mejor rendimiento desde el inicio de los entrenamientos.

Es el caso del lanzador estrella colombiano José Quintana que deja a un lado los rumores sobre su posible traspaso y llegó en plenitud de forma al campo de entrenamiento de los Medias Blancas de Chicago.

"No me preocupa el futuro dentro de las Grandes Ligas, lo que estoy concentrado es para disputar con Colombia mi primer Clásico que también lo será para nuestro país", declaró Quintana, que podría hacer el debut en el primer partido cuando la novena cafetera se enfrente el 10 de marzo a Estados Unidos, en el Marlins Park de Miami.

"Este año es el primero con mi país", destacó Quintana. "Me emociona el Clásico Mundial. Me preparé para la temporada un poco antes en esta ocasión y espero que la misma me permita dar un mejor rendimiento desde el inicio de las acciones", subrayó el zurdo cafetero.

Colombia, que clasificó para el Clásico Mundial por primera vez en cuatro intentos, tiene un cuerpo de lanzadores en el que también se incluye a Julio Teherán de los Bravos de Atlanta.

El resto de la actividad dejó los contratos de los relevistas mexicanos Fernando Salas y Sergio Romo que cerraron sus respectivos contratos con los Mets de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.

Salas y Romo firmaron contratos a la baja, ambos por un año y tres millones de dólares, que cobraran cada uno con sus respectivos nuevos equipos, pero lejos de lo que habían ganado anteriormente.

El primero, con los Cardenales de San Luis y luego Angelinos, mientras que Romo triunfó con los Gigantes de San Francisco.

El cierre de los contratos se dio de manera oficial después que superaron los respectivos exámenes médicos.

Por su parte, el estelar derecho de los Cachorros de Chicago, Jake Arrieta, de origen puertorriqueño, tiene todos los deseos de seguir muchas más temporadas con los actuales campeones de la Serie Mundial, pero si recibe un contrato antes que finalice la temporada del 2017 dado que después de se habrá convertido en agente libre y todo podría suceder.