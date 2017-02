El argentino Álvarez sale al paso y ataja críticas sobre el francés Gignac

El argentino Damián Álvarez, volante del Tigres, campeón vigente, salió hoy en defensa de su compañero, el francés André Pierre Gignac, sobre quien pesan las críticas por el mal paso del equipo en el Clausura mexicano.

El campeón del pasado Apertura 2016 se ubica en la decimosexta plaza con cuatro puntos de 18 posibles, apenas dos sitios delante del último lugar, Puebla, mientras que Gignac no registra goles luego de que en los últimos torneos ha sido el goleador del equipo.

"Siempre se le señala a Gignac, es lo más fácil ¿verdad?", respondió Álvarez en conferencia de prensa tras las críticas sobre el artillero francés.

"No estamos bien y no se me hace justo que siempre salga a relucir que tal o cual jugador no hace goles", añadió.

El volante argentino se mostró sincero y consideró que actualmente el equipo y sus individualidades "no estamos en un buen momento, como deberíamos, a la altura que debería estar este equipo y eso son los resultados".

En seis jornadas, los felinos suma un triunfo, un empate y cuatro derrotas con cuatro goles a favor y siete en contra.

"Evidentemente, si no hay un buen momento, no se generan (oportunidades), no se hace goles y esto es lo que pasa, es inmediato el cambio y nuestra mentalidad tiene que seguir fuerte (...) ya hemos salido de esto en otros momentos", apuntó Álvarez

Dijo que todo el mundo señala el trabajo del francés que en cinco partidos no ha anotado, pero él cree que en el equipo todos están involucrados en todos los aspectos.

"Nosotros quisiéramos que él hiciera 100 goles, pero tenemos que tomar en cuenta que la generación de oportunidades (de gol) no está siendo tan grande ni siquiera para anotar", explicó.

En la séptima jornada, el Tigres visitará el viernes a los Tiburones del Veracruz.