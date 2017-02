“No tenemos cómo ni con qué trabajar”: Voces de Paz

Judith Maldonado vocera de esta agrupación señala que llevan trabajando más de dos meses sin salario, sin oficina y sin acceso mínimo a herramientas para desarrollar su trabajo de acompañamiento a la implementación del acuerdo de paz.

“En mi caso vivo en Cúcuta y me toca viajar todas las semanas de ida y vuelta por carretera, no tenemos donde imprimir nuestros documentos, nos toca ir a papelerías con nuestro dinero, aquí en el Congreso no hay buena señal y a veces no tenemos internet… Creemos que no tenemos las condiciones mínimas para trabajar”, añadió.

Agrega que no pretenden el salario de los congresistas pero si acceso a un equipo de trabajo o un lugar para reunirse y así poder adelantar su trabajo para luego asistir a los debates de los proyectos derivados del acuerdo de La Habana.

Esta semana el Congreso aprobó una reforma que les permite participar de las comisiones y plenarias con voz pero sin voto.