Partidos consideran inconveniente reforma política que propone el Gobierno

Horacio Serpa Partido Liberal

“Para que nos vamos a poner en eso ahora, la vicepresidencia es una figura importante y hay que conservarla y en cuanto a los periodos presidenciales, dos años pocos, seis años son muchos y me parece que cuatro es suficiente”

Claudia López Alianza Verde

“Eso es un globo para distraer el debate Odebrecht. La ministra sabe que el Gobierno. O puede proponer ninguna reforma política o electoral sin haber sido acordada con la mesa de partidos y debatida en la misión electoral de expertos”

Judith Maldonado Voces de paz

“Eso es un orangután que va a afectar la implementación del acuerdo de paz. Eso no se habló en La Habana y esa reforma superficial no va a solucionar los problemas que tiene el sistema y creemos que será un palo en la rueda para la implementación”.

Jaime Amín Centro Democrático

“Mi opinión personal es que eso no ha sido socializado, no lo veo conveniente en este momento porque no sabemos con qué intenciones el Gobierno propone esta reforma en medio de la coyuntura del acuerdo de paz”.

Alirio Uribe Polo Democrático

“Eso es una cortina de humo para tapar la actual coyuntura, eso es inviable, inconveniente y no tiene nada que ver con la paz que es lo que nos ocupa ahora mismo, creo que se quiere distraer la atención”.