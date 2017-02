Esta semana entrará el último guerrillero de las Farc a las zonas veredales: Santos

El tema de la paz fue protagonista durante el V Gabinete Colombia – Venezuela en Guayaquil, donde el presidente Juan Manuel Santos aprovechó el escenario para agradecer a la comunidad internacional y garantizarles que esta misma semana quedará el total de guerrilleros de las Farc ubicados en las zonas veredales.

“Esta semana entrará el ultimo guerrillero de las Farc a una de las zonas veredales, eso hace unos meses era impensable, hay mucha gente que en Colombia todavía no cree que eso es cierto, dicen no, eso es mentira, hay algo con lo que nos están engañando, eso no puede estar sucediendo”, pero afirmó que es una realidad.

Señaló que se trata de tres generaciones de guerra que han ocasionado cicatrices, “físicas y mentales”, entre los colombianos, situación que ahora se está superando y “estamos pasando la página”.

Agradeció el permanentemente apoyo de la comunidad internacional, “pero sobre todo del apoyo de la región, de los países vecinos, este proceso no hubiese llegado a buen puerto”.

A su turno el presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que la paz de Colombia ayuda a toda la región y agregó que ese apoyo seguirá ahora que se realizan los diálogos con el Eln en territorio ecuatoriano.

Cuando las Farc estén ubicadas en los 26 puntos habilitados, comenzará el proceso de desarme y desmovilización establecido en el Acuerdo Final de Paz.