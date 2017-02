"Hay un pacto para que no pase nada con el caso Odebrecht en el CNE”: Novoa

Armando Novoa fue recusado por el Centro Democrático por opinar sobre la campaña de Óscar Iván Zuluaga, antes de que se abrieran las investigaciones por las declaraciones de Duda Mendoça y luego de Otto Bula.

Sus colegas decidieron aceptar la recusación y, por esa razón, quedó marginado para conocer este proceso y votar en las salas en donde se toman las decisiones frente sanciones o procedimientos.

“En el CNE hay un pacto tácito de las mayorías para que las investigaciones no anden, para que no se sepa la verdad, para que la gente no sepa lo que pasó (…) Yo pedí veedurías ciudadanas y otras medidas de transparencia que no fueron tenidas en cuenta y como el único magistrado independiente de las dos campañas me marginaron del proceso (…) Lo más probable es que no pase nada con esta investigación”, precisó.

La senadora Claudia López dijo que se trata de una burla que demuestra la falta de independencia del Consejo Nacional Electoral.