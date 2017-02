Ejército no descarta que el Eln esté detrás de atentado en vía Bogotá- Villavicencio

El general Jaime Fuentes, comandante de la Séptima Brigada del Ejército, informó que este miércoles, horas después del atentado terrorista donde cuatro militares resultaron heridos cuando les lanzaron un explosivo en la vía Bogotá- Villavicencio, se investiga qué grupo armado estuvo detrás de este hecho.

Aunque en la carretera- que era cuidada por los tres soldados y el teniente- delinquen las bandas criminales “Los Puntilleros” y el Clan del Golfo, no es descartado pensar que grupos urbanos del Eln hayan podido protagonizar este hecho, según el Ejército, por la amenaza persistente que han sostenido en el país.

“No deja de ser un hecho grave, un hecho que deploramos”, informó el oficial, quien ordenó a sus militares desde las 8:40 de la noche de ayer adelantar un plan candado en la zona donde ocurrió el atentado y que hasta el momento ha permitido encontrar la motocicleta donde se movilizaban los dos responsables del hecho.

Según el general Fuentes no se ha establecido qué tipo de artefacto explosivo se utilizó. “Se analizarán este miércoles las esquirlas que dejó. No puedo aventurarme a decir que sea un artefacto convencional o hechizo, pero tenía una capacidad letal. En efecto deja heridos a cuatro hombres y esto no es algo menor”, destacó.

Damiro Miguel Márquez, Jairo Nemocón, Anilio Pino y Jhon Marín, los militares heridos con el explosivo, están fuera de peligro y son atendidos en el Hospital de Villavicencio.